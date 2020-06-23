港股直擊 即巿股評

美國龍頭科技股破頂，「黑期」今早升約190點在24690點附近水平。端午節假期關係，南向「港股通」今日起暫停。

隔晚美股先跌後回升，美國新冠病毒確診個案回升，其中多個州份新增確診病例更創單日新高，利淡美股早段氣氛。午後市況好轉。主要因為美國白宮經濟顧問庫德洛指，當地無第二波疫情爆發，再次廣泛實施封鎖措施機會不大；加上蘋果公司造好帶動，令美股回升。道指最多跌203點，低見25667點，其後反彈；收報26024點，升153點或0.59%；納指創收市新高，亦是本月第四次創紀錄收市新高，收報10056點，升110點或1.11%。標普500指數收報3117點，升20點或0.65%。

大型科技股造好，蘋果公司宣布旗下Mac電腦將使用自家製晶片，刺激公司股價升2.6%，收報358.87美元創收市新高。微軟升2.8%，主導道指升勢。亞馬遜、Netflix及Zoom均創收市新高。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較接近全線上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報36.71元，較本港收市高0.01元；騰訊(00700)ADR收報481.7元，高7.5元，意味今早有望創出上市新高。國壽(02628)ADR收報15.87元，低0.01元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報8.94元，高0.04元；中石油(00857)ADR收報2.71元，高0.02元；中石化(00386)ADR收報3.42元，高0.03元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報54.18元，高0.23元；聯通(00762)ADR收報4.37元，高0.02元；中電信(00728)ADR收報2.27元，高0.02元。

ADR港股比例指數報24636，較周一恒指收市高124點或0.51%。恒指昨最終收報24511，跌132點或0.54%。港交所(00388)創上市新高。端午節假期關係，南向「港股通」今日起暫停，下周一恢復。滬深股通周四、五暫停，同樣下周一恢復。騰訊屠昨日續為北水淨入最多個股，全日有16.83億元淨入。

焦點股份

聯通：公布五月份營運數據，移動出賬用戶淨減少54萬戶，用戶人數減少至3.087億戶，首五個月淨減少973萬戶。其中，五月份4G用戶淨增加190.5萬戶。

微創醫療(00853)：配售6595.8萬股，相當於已發行股本約3.8%，每股配售價23.5元，較上日收市價折讓3.49%；配售所得淨額約15.41億元，擬用作償還集團銀行貸款、為將來潛在業務發展及投資提供資金。