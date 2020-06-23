即巿股評 港股直擊

美國聯儲局主席鮑威爾上周一連兩天在國會參眾兩院的金融服務委員會半年度聽證會發言說，新冠肺炎由3月中旬開始大爆發，加上聯邦政府防疫限制，全國經濟活動以前所未見的速度暴跌；為應付疫情，國會通過總規模達數萬億美元的抗疫紓困方案(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES)、薪酬保障計劃(Paycheck Protection Program, PPP)等多項救市措施；聯儲局則運用所有工具，包括零息政策與無限量QE，向市場注入流動性和提供信貸。

鮑威爾指出，在CARES、PPP及聯儲局的刺激措施幫助下，而防疫管制逐漸解封，最近多個指標都反映經濟呈回穩跡象，個別區域商貿活動更溫和反彈，但他強調，前景仍極為不確定，經濟產出及就業依然遠低於新冠肺炎大流行前水平，直至公眾有信心疫情受控，才有望完全復甦。

鮑威爾在國會並沒提到的是，聯儲局於上周一(15日)宣布進一步啟動「二級市場企業信貸計劃」(Secondary Market Corporate Credit Facility, SMCCF)，透過買入5年期限以內的中小企債券，向市場提供多達8000億美元流動性，企業債券只要在3月22日(SMCCF公布前一日)仍屬投資級別，即使現已降至垃圾級，便符合購買資格。換言之，局方有機會買進違約風險高的中小企債券。

值得留意的是，巨型對沖基金GMO創辦人格蘭厄姆(Jeremy Grantham)上周接受訪問時警告，美股正處他職業投資生涯所遇到第四個貨真價實的泡沫(Real McCoy's bubble)。

今年81歲的格蘭厄姆，曾見證並準確預測1989年日本資產價格泡沫、2000年科網泡沫、2008年次按泡沫，他表示，聯邦政府刺激經濟措施帶動美股從3月低位極速回升，與實體經濟包括失業率和公司破產數字殊不協調，這位超級芬佬特別提及，股市出現「猖狂交易」(rampant trading)的風氣，投機者連已宣布破產的企業，像租車公司Hertz的股票也搶着購買，浮現一片最泡沫化(most bubblicious)的景象。



格蘭厄姆提到的「破產股」亦獲得追捧，與聯儲局不惜買入垃圾級企債某程度實在有點相似，當然，前者或反映美股處於格蘭厄姆所講的泡沫階段（未知幾時爆破），後者則會降低聯儲局資產質素。

港股方面，周一恒指低開115點，全日在24391點和24628點相對窄幅區間爭持，收報24511點，跌132點(0.54%)。

附【圖】所見，恒指連續兩日受制一個標準差計算的下降通道頂，以及24600點至24900點成交量密集區的雙重阻力，平滑中線市寬(10天線高於50天線股份比率)昨已停止上升，預料恒指短期續回調整固。

信報投資研究部

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