香港財經 港股直擊

對於中證監副主席方星海表明支持在香港推出A股衍生品，港交所(00388)表示，期待這個重要舉措，獲得監管機構的批准。

港交所發言人表示，有關計劃在香港推出的A股相關衍生產品，可以與交易所正在快速增加的產品組合互補，滿足國際投資者管理其投資組合風險的需求，將適時公布最新發展。

發言人又歡迎方星海支持香港作為國際金融中心持續發展的評論。

方星海今早表示，香港國際金融中心的地位非常穩固，很有吸引力。關於香港國際金融中心的前景，是充滿信心的，不應該有絲毫的悲觀情緒。