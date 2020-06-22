港股直擊 即巿股評

美股道指上周五挫逾兩百點，港股上個交易日升178點後，今日在十天線(現處24511)拉鋸，全日跌132點，大市成交額1195.81億元。

北水流入進一步放慢，由上周五的21.23億元，進一步縮減至7.77億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

騰訊(00700)續為北水淨入最多個股，全日有16.83億元淨入；小米(01810)全日有2.34億元淨買；金山軟件(03888)全日1.44億元淨買；中興(00763)則有1.15億元淨入。

不過，微盟(02013)有3.97億元淨走；美團(03690)及中芯(00981)分別有1.28億和4368萬元淨沽。

創新高的港交所(00388)，全日有5.52億元淨買；保利物業(06049)也有2270萬元淨買。

滙控(00005)為全日北水淨走最多個股，全日有5.29億元淨沽；平保(02318)也有5.02億元淨走。

中移動(00941)亦有2.72億元淨走，飛鶴(06186)及微創(00853)則分別有5893萬和2152萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中芯、平保、滙控、建行、港交所、美團、小米、金軟及中移動。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為微盟、中芯、騰訊、中興、港交所、小米、美團、飛鶴、微創及保利物業。