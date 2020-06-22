港股直擊 即巿股評

上周五突然出號外，原因是美國聯儲局突然縮表，但市場評論未有太大聲音，但上周五美國四期結算，美股相當CHOK，道指曾飆371點後倒跌，收市插208點或0.8%，標指也倒跌0.56%，納指僅微升0.03%。

表面個市誇啦啦，尤其道指挫兩百點下，納指依然微升，但半杯水理論睇，上周五道指及標指大幅高開，但依然無力填補島型頂，收市更要倒跌，故依然唔睇好後市，現時最好就喺咩到唔做。

股市要睇外，滙市更加要望實，正如上周五講過，美滙指數突破下降軌後，更進一步衝穿20天線(現處97.37)，加上日圓依然未企番上107兌一美元樓上，對股市保持一段距離仍有著數。

反而，最睇唔通金市，尤其美元走強下，金價今早一度升至1758.83美元，升0.86%，執筆時升幅縮至微升1.59美元或0.09%，造1745.46美元。在未升穿1765美元時，對金價有保留，始終擔心美股急插，會累金價下跌。

去年底筆者率先睇好5G股，原因是內地要用新基建撐經濟，尤其京信(02342)，但疫情過後，中美關係急轉直下，京信股價雖然未有大幅回落，但亦唔見得好有動力。

5G股之一的中興(00763)，3月由36.5元掟到19元，上周突然傳來有能力做7納米晶片，當日股價即爆升逾兩成，但過去周末管理層指不具備晶片生產能力，股價今日大跌6.5%。

無可否認，華為擁有大量5G專利，但筆者認為，投資5G股的最佳時機已過，原因是中美分歧闊過大峽谷，美國將會出盡洪荒之力打華為，讓愛立信及諾基亞追上去。

另一方面，市場有能力製造5納米晶片只有台積電，但製造上述晶片的機器，當中包括應用材料、ASML、LAM RESEARCH等等，其製造專利大多是美國，美國一旦再玩針對，5G股所面對風險相當之大，因此現形勢下，無論京信、中興以至台積電，美國上市的半導體股如應用材料、ASML、LAM RESEARCH等等，都未值得吸納。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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