港股直擊 即巿股評

擔心新冠肺炎疫情，美股道指上周五挫逾兩百點，港股上個交易日升178點後，今日在十天線(現處24511)拉鋸，全日吐過百點收市。

恒指低開115點，報24528，跌幅曾縮至14點，高見24628，但沽壓再度增加，午後最多曾挫252點，低見24319，尾市跌幅收窄，恒指最終收報24511，跌132點或0.54%；國企指數收造9879，跌95點或0.96%，大市成交1195.81億元。

全日大市上升比例37%，下跌比例為63%。

即月期指收市跌155點或0.63%，報24455，低水56點，成交10.83萬張。

世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞周六表示，全球單日新增確診超過15萬宗，是疫情大流行以來單日新高。近半新增個案來自美洲，南亞及中東疫情亦嚴重。

藍籌股大致受壓。滙控(00005)跌1.7%；建行(00939)降1%；平保(02318)跌0.4%；新地(00016)跌1.8%；吉利(00175)跌1.9%；中石油(00857)跌1%；那邊廂，美銀升友邦(01299)目標價，全日升1.8%；騰訊(00700)逼近歷史新高，收升3%；港交所(00388)獲中金升目標價，股價曾創新高見312元，揚3.9%，收造311.6元，升3.7%，也是表現最佳藍籌。

焦點板塊

澳門股：澳門旅遊局長文綺華稱，料入境限制持續一段時間，估計2023年才回復疫前水平，澳門股全線下跌。金沙(01928)挫3%；銀娛(00027)挫3.7%，為表現最曳藍籌；永利(01128)降3.1%；新濠(00200)跌2.9%；澳博(00880)挫4.1%；美高梅(02282)跌3.7%；信德(00242)挫4%。

本地零售股：整體下挫，利福(01212)插5.6%；周大福(01929)挫5%；歐舒丹(00973)挫4.3%；周生生(00116)降4.2%；六福(00590)跌0.5%；莎莎(00178)降3%；優品360(02360)下滑2.5%；

券商股：內地創業板註冊制首批企業將亮相，同時下月推出上證科創板50成分指數，市場預期有望吸納海外資金，變相利好內地券商股，相關股份齊受捧。中信建投(06066)升2.5%；光大證券(06178)飆5.4%；招商證券(06099)漲4.8%；中國銀河(06881)揚4%；中信證券(06030)升2.1%；海通證券(06837)走高1.2%；華泰(06886)升2.3%；國泰君安(02611)微升0.2%。

金礦股：金價一度穿每盎斯1750美元，推動金礦股全線造好。山東黃金(01787)升4%；招金(01818)升3.4%；紫金(02899)走高2.1%；中國黃金國際(02099)走高2.2%；SPDR金ETF(02840)漲0.9%。

焦點股份

微盟(02013)：全日大跌11.8%，成交有25億元。有報道指微盟捲入訴訟，同時受微信推「微信小商店」功能，可直播及賣貨。連同中國有贊(08083)也重創9.6%，成交有2.1億元。

中興(00763)：全日插6.5%。集團表示，在晶片設計領域，公司專注於通訊晶片設計，但不具備晶片生產製造能力。

中芯(00981)：內地科創板上市獲批，收市揚5.7%，成交有34.55億元。

華虹(01347)：收市飆8.8%，更錄五連升，成交有5億元。中國證監會副主席方星海表示，還會有一些重要的半導體企業在科創板上市。

君實(01877)：全日飆8.7%。計劃發行8713萬股A股，佔發行後股本10%，預計發行日期為7月2日，保薦人為中金(03908)。

力天影業(09958)：今日掛牌，以全日最低位1.59元收市，比招股價低37.9%，成交金額6405萬元。按每手1000股，未計手續費，每手蝕970元。

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