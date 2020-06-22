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今日 16:22 港股直擊 即巿股評

【新股追蹤】力天影業首掛潛水近38% 每手蝕970元

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力天影業(09958)今日掛牌，開報2.4元，比招股價股2.56元低6.3%，最高見過2.52元，以全日最低位1.59元收市，比招股價低37.9%，成交金額6405萬元。

按每手1000股，未計手續費，每手蝕970元。

該股以下限每股2.56元定價，集資淨額約1.408億元。原招股價介乎2.56至3.84元。

香港公開發售部分錄得超額認購10.65倍，一手1000股，中籤率20.01%；配售獲適度超額認購。

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