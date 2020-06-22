即巿股評 港股直擊

最近有從事基金的投資導師指港股正處於牛市，那看你怎看。以前話熊市平均行13個月，現在會不會幾個月行完呢？講的是今年3月的大型股災，美股話咁快反彈進入技術牛！3月中時港股股價高於250天線比率的長線市寬跌至12.2%，逼近2011年第三季歐債危機最差時水平。「牛市往往在半信半疑下誕生」，現在愈來愈股份似乎正築底後回升，那邊廂新經濟包括科網及生物科技方興未艾，故此也不反對用「結構性牛市」來形容目前中港股市。

恒指午後曾挫252點，低見24391，仍然在100天線(約24779)至50天線(約24114)之間待變，指標方面較參差，拋物線SAR連續第六日利淡，變速率ROC剛跌穿0中軸；那邊廂，慢步隨機指數%K剛升穿過%D呈利好；上周五恒指「突破能量」由紅轉綠，能量達4格，為一個月以來首次，代表短期具向上突破機會。

我在6月11日的下半年港股投資網上講座，建議用主題ETF部署，介紹的幾隻強勢ETF最近都曾經破頂，包括：中國生科(02820)、中國雲算(02826)、中國消費(02806)，中國潔能(02809)及中國電車(02845)亦創2月底3月初以來高位。這幾隻ETF持股數目介乎15至20隻，故有一定波幅，又可避免單一公司因事件影響造成波動，是個不俗的懶人投資法。近日網易(09999)及京東(09618)上市後走勢平平，主因是上市前已在美股ADS已先行炒上。所以持股有網易京東的中國龍網ETF(02812)走勢好。

好未來(TAL)及百勝中國(YUMC)料會稍後來港第二上市，以內地消費龍頭品牌的中國消費ETF(02806)可先部署，5月19日EJFQ初轉勢頭能量綠燈，好未來及百勝分別居資產排名第3及6位。

羅崇博 (杜比)