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今日 14:32 港股直擊 即巿股評

【異動股】君實曾飆5.6% 將發A股登陸科創版

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計劃登陸內地科創版的君實生物(01877)，股價一度升至57.05元，飆5.6%，新造56.7元，仍彈升5%，成交金額5365萬元。

集團公布，計劃發行8713萬股A股，佔發行後股本10%，預計發行日期為7月2日，保薦人為中金(03908)。

集資所得將用於創新藥研發項目、君實生物科技產業化臨港項目，以及償還銀行貸款和補充流動資金；三個項目的擬投入募集資金合共約27億元人民幣。

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