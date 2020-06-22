即巿股評 港股直擊

美國及中國均見爆發第二波疫情，市場憂慮疫情反彈阻礙經濟復甦，上周五美股偏軟，只有納指繼續屹立不倒，連升六個交日。港股上周五喺ADR及夜期均見腳軟，今日喺新加坡黑期更回落至24200水平，豈料開市表現又唔算太差，只係低開115點，最多跌185點，見24457點，一度失守10日線(約24516)。其後10日線失而復得，內地6月份LPR維持不變，合符市場預期，恒指亦收窄跌幅至14點，見半日高位246282點。中午恒指報收24564點，跌79點；國指則報9904點，跌70點。

阿Man一直睇好嘅騰訊(00700)逼近歷史高位，盤中高見473元，差少少再創新高，中午報收427.4元，已如預期衝上之前所訂下嘅目標470元水平，強勁勢頭下唔急落車，一於坐定定等創新高。至於港交所(00388)則創306.6元歷史新高，中午報收306.4元，同屬強勢藍籌股，穿頂唔估頂原則下，可以300元作為止賺參考再坐一會。

雖然騰訊逼近歷史高位表現強勁，但ATMX其餘三個成員今日均見腳軟，阿里(09988)220元阻力位更係未能突破，今早見見219元後回軟，半日跌近2%，報收214.8元，接近10日線(214.2)支持位。美團(03690)半日亦跌1.4%，唔少缸邊友仍待緊靚位上車，睇番呢個月以嚟，美團都其少跌穿10日線收市，有心買貨吼住條10日線，即係166.4元。至於小米(01810)都係咁上下，一直喺13元水平附近上落，暫時未見突破。至於京東(09618)跟網易(09999)話咗暫時唔會有運行，兩者上市首日已見短期高位，抽得到肯首日掛牌食糊仲有餐飯吔，唔走只有望穿秋水，得個等字。

其他重磅股表現又係咁，大笨象(00005)繼續呆滯，其蝕金融股表現勉強，只有友邦(01299)被大行唱好升目標價，半日逆市升2.4%。友邦加埋騰訊可以話撐起成個市，否則恒指10日線仲邊度守得住。

疫情第二波令唔少地方邊境繼續關閉，澳門亦唔例外，澳門旅遊局長文綺華稱，料入境限制持續一段時間，估計2023年才回復疫前水平。仲有年幾兩年要等，濠賭股梗係腳軟，整個板塊閒閒地跌2%或以上。

中芯(00981)自宣布回歸內地科創板上市後，股價節節上升，家下已獲批上市，今日又再炒高5.5%。科創板將於下月推出科創板50成份指數，市場預期有望吸納海外資金。唔單止要回歸嘅中芯有運行，連帶內地券商股呢期亦見轉勢，今日呢個板塊閒閒地升2%，最勁嘅光大證券(06178)更急升7.6%。不過見到呢個板塊咁款，阿Man反而擔心，已經唔知第幾次，券商股發力後，個市就無晒力，券商股燈力雖不及中移動(00941)呢隻藍燈籠，但個市升到呢啲龍尾板塊，不得不加強警覺性。

之前阿Man推介過嘅微盟(02013)，半日大跌近14%，北水掃貨出名夠狠，沽貨速度亦有番咁上下，不過已經穿咗9元止賺，相信唔少阿Man嘅粉絲，早已上周五或今日已順利落車。至於大話連篇嘅中興(00763)死唔去，雖然集團表示，在晶片設計領域，公司專注於通訊晶片設計，但不具備晶片生產製造能力，一條生產線如果生產貨品只得兩成可用量，已經唔算可以正式量產及投入市場，中芯縱破頂，亦小心高位隨時見回吐。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)