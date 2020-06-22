即巿股評 港股直擊

果然係火辣辣嘅天氣，由公司對住落車再行條天橋返公司，都幾乎熱到濕晒；返到嚟望望月曆先至原來噚日係夏至，即係夏天到了嘅意思，怪不得陽伯日日都發熱發到㷫烚烚。

如果無記錯，上個星期用牛證玩咗兩場，都係用高槓桿牛證+Day trade呢個方式去做。今個星期仲可唔可以用呢個方法？就更係要睇下個市想點先啦。

依家10點5分，差不多大部份同事都返到公司，而恒指就做緊24515點，跌128點，同今朝開報24528點，跌115點其實都差唔多，所以喺日線圖上恒指暫呈「十字星」，而開市價同現價剛好同10天線(24512點)差唔多，所以今粒燭同10天線暫見重疊。而恒指現水平仍然有條100天線(24780點)同20天線/保歷加通道中軸(24193點)挾住，假使恒指下行至20天線呢個位置嘅話，咁日線圖上恒指呈「三角形」走勢走得更成形。

再睇埋牛熊證街貨圖，牛證街貨新增至24300至24399點，呢度有相當於55張期指；熊證最貼價就仍然處於24700至24799點，呢度有相當於41張期指，中間位就即係(24700+24399)/2=24549.5點，以目前(10點12分)恒指現價24570點計，兩者其實只係相差20.5點。兩邊最貼價嘅街貨層貨量都唔多，不過，望多少少嘅話就會發現其實熊證喺第二至第四層嘅貨街層，有400至526張期指喺度，對比今日所見牛證街貨，確實為數不少。

上個星期都係因為見到牛熊證街貨層中，熊證街貨較多；但由於日線圖上未見有突破，於是用高槓桿牛證+Day trade呢個策略去做。今日見情況相約，剛剛10點至10點10分見到恒指5分鐘SlowSTC(14,3)落到嚴重超賣水平之後又彈起，恒指牛51937)，收回價24000點，同現價有逾500點差距，於同一收回價中槓桿最高，或者要等下一個鐘擺機會先可以落場。

知道呢期除咗兩隻第二來港上市嘅新股網易(09999)同京東(09618)比較受歡迎，不過騰訊(00700)近期似乎都受到關注，事關大家開始估騰訊可以再創歷史高位，即上年1月29日嘅高位$476.6。呢個難難搞除咗係之後受大市氣氛影響之外，更係「雙頂」高位。追唔追？點樣追？下晝續。

The last but not the least，《輪證基礎筆記》正式放咗上Google Book Store短短三四日就已經開到單，多謝捧場。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》及《輪證基礎筆記》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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