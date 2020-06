即巿股評 港股直擊

果然係火辣辣嘅天氣,由公司對住落車再行條天橋返公司,都幾乎熱到濕晒;返到嚟望望月曆先至原來噚日係夏至,即係夏天到了嘅意思,怪不得陽伯日日都發熱發到㷫烚烚。

如果無記錯,上個星期用牛證玩咗兩場,都係用高槓桿牛證+Day trade呢個方式去做。今個星期仲可唔可以用呢個方法?就更係要睇下個市想點先啦。

依家10點5分,差不多大部份同事都返到公司,而恒指就做緊24515點,跌128點,同今朝開報24528點,跌115點其實都差唔多,所以喺日線圖上恒指暫呈「十字星」,而開市價同現價剛好同10天線(24512點)差唔多,所以今粒燭同10天線暫見重疊。而恒指現水平仍然有條100天線(24780點)同20天線/保歷加通道中軸(24193點)挾住,假使恒指下行至20天線呢個位置嘅話,咁日線圖上恒指呈「三角形」走勢走得更成形。

再睇埋牛熊證街貨圖,牛證街貨新增至24300至24399點,呢度有相當於55張期指;熊證最貼價就仍然處於24700至24799點,呢度有相當於41張期指,中間位就即係(24700+24399)/2=24549.5點,以目前(10點12分)恒指現價24570點計,兩者其實只係相差20.5點。兩邊最貼價嘅街貨層貨量都唔多,不過,望多少少嘅話就會發現其實熊證喺第二至第四層嘅貨街層,有400至526張期指喺度,對比今日所見牛證街貨,確實為數不少。

上個星期都係因為見到牛熊證街貨層中,熊證街貨較多;但由於日線圖上未見有突破,於是用高槓桿牛證+Day trade呢個策略去做。今日見情況相約,剛剛10點至10點10分見到恒指5分鐘SlowSTC(14,3)落到嚴重超賣水平之後又彈起,恒指牛51937),收回價24000點,同現價有逾500點差距,於同一收回價中槓桿最高,或者要等下一個鐘擺機會先可以落場。

知道呢期除咗兩隻第二來港上市嘅新股網易(09999)同京東(09618)比較受歡迎,不過騰訊(00700)近期似乎都受到關注,事關大家開始估騰訊可以再創歷史高位,即上年1月29日嘅高位$476.6。呢個難難搞除咗係之後受大市氣氛影響之外,更係「雙頂」高位。追唔追?點樣追?下晝續。

《輪證基礎筆記》正式放咗上Google Book Store短短三四日就已經開到單,多謝捧場。

作者阿珊,任財經/投資版傳媒人十幾年,《鐘擺戰略贏港股》及《輪證基礎筆記》作者。用技術分析專心玩輪證,唔貪心,志在搵餐下午茶。

