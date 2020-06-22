港股直擊 即巿股評

市場擔心新冠肺炎疫情，美股道指上周五挫逾兩百點，港股今早反覆受壓，曾挫逾百點，險守十天線(24443點)。

恒指低開115點，報24528，跌幅曾擴至185點，低見24457，但十天線見支持，跌幅曾縮至14點，高見24628。恒指半日收造24564，跌79點或0.3%；國指半日收造9904，跌70點或0.7%，大市成交656.37億元。

世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞周六表示，全球單日新增確診超過15萬宗，是疫情大流行以來單日新高。近半新增個案來自美洲，南亞及中東疫情亦嚴重。

藍籌股大致受壓。滙控(00005)跌1.1%；建行(00939)降0.8%；平保(02318)跌0.6%；新地(00016)跌2%；美銀升友邦(01299)目標價，半日升2.4%；騰訊(00700)逼近歷史新高，中午升2.6%，為表現最佳藍籌。

焦點板塊

澳門股：澳門旅遊局長文綺華稱，料入境限制持續一段時間，估計2023年才回復疫前水平，澳門股全線下跌。金沙(01928)挫3.1%；銀娛(00027)挫3.4%，銀娛及金沙包辦表現最曳首兩位藍籌；永利(01128)降2.8%；新濠(00200)跌2.2%；澳博(00880)挫3.6%；美高梅(02282)挫4%；信德(00242)跌3.4%。

券商股：內地創業板註冊制首批企業將亮相，同時下月推出上證科創板50成分指數，市場預期有望吸納海外資金，變相利好內地券商股，相關股份齊受捧。中信建投(06066)飆6.6%；光大證券(06178)急升7.6%；招商證券(06099)抽高7.1%；中國銀河(06881)飆5.9%；中信證券(06030)升3.3%；海通證券(06837)漲3.9%；華泰(06886)升4%；國泰君安(02611)升1.9%。

金礦股：金價今早造好，更升穿每盎斯1750美元，推動金礦股全線造好。山東黃金(01787)揚4.5%；招金(01818)升2.6%；紫金(02899)走高2.4%；中國黃金國際(02099)走高2.2%；SPDR金ETF(02840)走高1.2%。

焦點股份

微盟(02013)：中午大跌13.9%，成交有15.56億元。有報道指微盟捲入訴訟，同時受微信推「微信小商店」功能，可直播及賣貨。連同中國有贊(08083)也重創10.5%，成交有2.1億元。

中興(00763)：半日挫5.4%。集團表示，在晶片設計領域，公司專注於通訊晶片設計，但不具備晶片生產製造能力

中芯(00981)：內地科創板上市獲批，中午揚5.5%，成交有23.7億元。

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