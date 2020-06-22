港股直擊 即巿股評

市場憂慮美國疫情反彈，阻礙經濟復甦，道指收市跌208點，亞太股市今早向下。港股早段挫逾百點。

恒指低開115點，報24528，一度僅跌30點，報24613，其後沽壓復現，暫時見最多跌185點，低見24457，跌穿10天線(約24509)。截至10時6分，恒指跌125點，報24518。

國企指數跌72點，報9902。

上證指數現報2972，升4點或0.16%。內地6月LPR維持不變，符合市場預期。

騰訊(00700)升1.5%，報467.2點，再創逾兩年高位。

美團(03690)、阿里巴巴(09988)及京東(09618)今早均曾挫逾2%，其中京東曾挫近3%，低見226.8元，創上市新低。

友邦(01299)升2.2%，報73.35元，為今早表現最好重磅藍籌。銀保監宣布，友邦將內地分支機構改建為獨資人壽保險子公司的申請已經獲批，使友邦成為首家外資獨資人身保險公司。

金價向上，金礦股全線造好，山東黃金(01787)升逾半成。

醫藥股造好，康寧傑瑞製藥(09966)升4.2%；信達生物(01801)創新高；君實生物(01877)升逾半成。

內地創業板註冊制首批企業將亮相，券商股AH股炒上，中信建投證券(06066)及光大證券(06178)均急升一成；中信證券(06060)及海通證券(06837)均升逾4%；中國銀河(06881)升逾7%。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統