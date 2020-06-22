楓葉教育(01317)斥37.7億元，購新加坡國際學校，股價今早造好，一度高見2.33元，飆升10.4%，新造2.21元，跌4.7%，成交金額3860萬元。
集團公布，以6.8億新加坡元，折合37.7億港元，收購新加坡Canadian International School(CIS)。
CIS成立於1990年，按收月入及入讀學生人數計，其為新加坡最大營利性高端國際學校之一。
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