港股直擊 即巿股評

新創建(00659)純利料大跌，但稱會續派息，股價今早逆市靠穩，一度高見7.15元，漲1.7%，新造7.08元，仍升0.7%，成交金額269萬元。

集團發盈警，鑑於新型冠狀病毒疫情持續肆虐全球，對集團整體業績構成重大影響，預期可能導致截至6月底止全年股東應佔溢利按年大幅下調。

不過，按目前集團現金狀況和現有逾140億元的備用已承諾銀行信貸額，預期資金流動性及現金流穩健，因此，集團維持現有可持續及漸進式的派息政策。

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