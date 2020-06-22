即巿股評 港股直擊

全國人大常委會連續三日的會議已於上周六（20日）閉幕，會議表決通過的三項法案，並不包括《港區維護國家安全法》（「港區國安法」）。消息指「港區國安法」只是初審，按慣例，草案經三次審議才表決。新華社傍晚發稿指出，法制工作委員會就「港區國安法」草案作出說明，包括香港特區設立維護國家安全委員會，中央亦會在香港設立維護國家安全公署。草案列出四類犯罪行為：分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動和勾結外國或者境外勢力危害國家安全，並明確規定這四類罪行具體構成刑事責任及處罰。人大常委會已決定第二次會議定於本周日至下周二舉行，且看到時會不會表決通過「港區國安法」。

至於總統特朗普，自5月29日因應「港區國安法」宣布「制裁套餐」（見6月1日「搏拳實錄」）以來，亦再沒有跟進發表意見，可能是侵侵正忙於為國內多個問題「拆彈」。首先是隨着多個州市局部放寬防疫管制，新冠病毒確診個案有回升之勢，市場憂慮爆發第二波疫情；其次是弗洛伊德（George Floyd）遭警員跪頸致死引發的全國反種族歧視及抗議警暴示威活動。侵侵在兩宗事件的處理手法由開始已備受抨擊。

令侵侵更煩惱的是，美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）計劃本周二出版大爆白宮秘聞的新書The Room Where It Happened: A White House Memoir，20日《信報》社論指新書內容「暴露這位近代美國最富爭議總統如何表裏不一、胡吹胡tweet治國」。博爾頓「憶述」，侵侵去年6月於日本大阪的G20峰會向國家主席習近平表示，民主黨對中國懷敵意，又強調中方增購美國大豆及小麥會影響大選結果，博爾頓認為這是侵侵暗示，希望中方運用其經濟影響力幫助他連任。書中透露，侵侵形容中國在新疆建立再教育營是「完全正確的事」，又表示無意介入香港的示威風波。

侵侵指斥博爾頓出書違法，因為內容是「高級機密」，又貶稱由他親手招攬其後炒掉的博爾頓「是個棄卒」。然而，美國聯邦法院日前駁回司法部禁制博爾頓出版新書的申請，判詞形容博爾頓以美國國家安全為「賭注」，使國家暴露於危險之中，但白宮亦未能證明透過禁制令，可防止國家受到不能彌補的傷害。事實上，無論新書已曝光的內容有多少的真確性，正如聯邦法院判詞指「傷害已不能彌補」，侵侵只能怪自已「帶眼識（錯）人」，羅致一個全無「古之君子，交絕不出惡聲；忠臣去國，不絜其名」（「樂毅報燕王書」）之風的博爾頓。

返回港股，上周恒指先跌後升，到周五（19日）以24643點收市，全周升342點或1.4%。

恒指未能突破24400至24800點的成交量密集區頂，並受制於1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂阻力收市，短線或需回調整固才有力再升。老徐已於上周二沽出24000點的即月call（17日「搏拳實錄」提到考慮沽24600點call，開倉時改變主意），收取601點期權金，對沖手上的同價short put。

老徐