港股直擊 即巿股評

亞太股市今早向下，「黑期」今早挫逾三百點，在24200點附近，市場繼續關注中美關係及人行今日公布6月貸款市場報價利率（LPR）情況。

美股上周五表現反覆，中國準備增加採購美國農產品，以履行首階段貿易協議，緩和投資者對中美關係惡化化之憂慮。道指曾升超過300點，但在多個州份的新冠肺炎個案上升，蘋果公司再度關閉4個州共11間分店，投資者憂慮疫情轉差，阻礙經濟復甦，大市掉頭向下。道指收市報25871點，跌208點或0.8%；標普500指數收市報3097點，跌17點或0.56%；納指收報9946點，微升3點。總結全個星期，道指升1%；標指升1.9%，納指表現最好，升幅達3.7%。

交易員寄望歐盟峰會消除分歧，建立復甦基金振興受疫情打擊的區內經濟，但憧憬暫落空，峰會未就方案達成共識，要到7月中才另覓機會，歐羅先強後弱；美元窄幅走高，美滙指數升0.29%，報97.7；美元兌日圓回吐0.11%，報106.85日圓。

紐約期金收市漲1.3%，報1753美元。紐約期油曾漲逾4%，重越每桶40美元關口，高見40.50，收市報39.75美元，升2.3%；布蘭特期油漲1.6%，收報42.19美元。油組與俄羅斯等盟國(合稱OPEC+)承諾遵守減產協議，加上石油需求有反彈跡象，刺激油價上揚。

IMF將於周三公布最新的全球經濟預測。市場預期，該機構將進一步調低全球及多國的預測值。暫時，IMF料全球經濟今年將萎縮3%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)與港股上周五收市價比較，造價普遍下跌。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報37.29元，較本港上周五收市低0.06元；騰訊(00700)ADR收報456.87元，低3.53元；國壽(02628)ADR收報15.89元，低0.15元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報8.82元，低0.11元；中石油(00857)ADR收報2.71元，低0.08元；中石化(00386)ADR收報3.41元，低0.02元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報54.2元，低0.05元；聯通(00762)ADR收報4.46元，高0.01元；中電信(00728)ADR收報2.29元，無升跌。

ADR港股比例指數報24369，較上周五恒指收市低274點或1.13%。恒指上周五收報24643，升178點或0.73%，重上10天線(約24537)。恒指全個星期升了342點。

全國人大常委會上周六閉幕，新華社隨後公布會上審議的《港區國安法》草案的主要內容。同時，人大常委會第二十次會議將於本周日至下周二舉行，但議程暫未包括國安法。

人民銀行將於今日發布6月貸款市場報價利率（LPR），分析指1年期LPR報價下調機率較大，而5年期LPR報價可能維持不變。

焦點股份

新創建(00659)：預期截至6月底止年度，股東應佔溢利將大幅下調。公司表示可能需為某些業務作出撥備或減值，但預期公司將維持可持續及漸進式的派息政策。

拉夏貝爾(06116)宣布以7.25億元人民幣，出售江蘇物業。公司預期出售事項將產生收入約3.37億元，出售所得款項將用於為主要業務發展、償還債務及一般營運資金。

瑞安房地產(00272)表示，受新型冠狀病疫情爆發重創全球經濟及商業活動，集團的房地產業務營運亦受嚴重影響，預期今年可能錄得股東應佔虧損。

內地電視劇發行商--力天影業(09958)將於今日在本港主板掛牌。據耀才暗盤交易市場，暗盤收報2.56元，與招股價相同。

中石油(00857)、長汽(02333)今日除息。