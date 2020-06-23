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上周一個較少人關注的新聞，就是美國罕見地發生長時間的網路中斷和電訊服務中斷的問題。外界分析認為，問題與伺服器遭到的分散式阻斷服務（ distributed denial-of-service，簡稱 DDoS）的攻擊有關。

簡單來說，DDoS就是透過大量網路流量，嘗試惡意阻斷甚至癱瘓目標伺服器、服務或網路的正常運作。再打個比喻，DDoS的攻擊就像公路上製造大量交通堵塞，藉此防止正常交通車輛抵達所需的目的地。而 DDoS 攻擊，一般會利用大量遭受入侵的電腦系統作為攻擊流量的來源，並針對性向目標伺服器發動攻擊。

據財經雜誌《福布斯》（Forbes）引述Downdetector的數據，當日受不同程度網路中斷影響的服務非常廣泛，包括：電訊服務商（T-Mobile、Metro、Verizon、AT&T、Sprint、Consumer Cellular、US Cellular）；網路服務供應商（Spectrum、Comcast、CenturyLink、Cox）；社交平台（Facebook、Instagram、Twitter、Snapchat）；網上遊戲（Fortnite、Roblox、Call of Duty、Steam、Xbox Live、PlayStation Network）；串流視頻（Netflix、Hulu、HBO Now、Twitch）；網上銀行（Chase Bank、Bank of America）；外送服務（Doordash）和其他網上平台，如Google及Zoom等。

著名黑客組織「匿名者」（Anonymous）根據全球DDos分析網站「Digital Attack Map」（www.digitalattackmap.com）製成的網路攻擊地圖顯示，當日有大量的攻擊從世界多個地區湧入美國。但受影響最嚴重的T-Mobile在11個小時搶修後，其CEO在卻澄清為系統錯誤，並非網路攻擊。到底是有人精心發動大規模的網路攻擊﹖還是如電訊服務商所指僅是系統錯誤﹖外人肯定是難以掌握全面的資訊。但坊間也有陰謀論猜測認為是前者，更估計攻擊的潛在源頭有可能來自中國，目的是想借南北韓局勢緊繃，對美國發動網路攻擊。

然而，中美摩擦早已升級至「科技冷戰」。特別在5G網絡的基礎建設上，美國早於去年5月以國家安全擔憂為由，將華為列入出口管制清單。若真是由中方發動如此大規模的網路攻擊，無疑會為美國拉攏及其盟友全力封殺華為，帶來更大的藉口。

無疑，網路保安除了早已提升到國家安全層面以外，也肯定會成為一個長期的市場焦點。比如在疫情之下，不少企業實行遠端工作，如何確保公司網絡不被黑客有機可乘；以至於5G應用、物聯網（IoT），愈來愈多電腦運算放上Cloud，網路安全應用勢將變成必不可少的防禦工具。未來幾年應有一些網絡安全企業會成功跑出，CrowdStrike（CRWD）及Cloudflare（NET）都是可以一搏的對象。

（筆者及相關人士持有CrowdStrike、Cloudflare的財務權益）

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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