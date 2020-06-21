重要通告 港股直擊

中國心連心化肥(01866)宣布，旗下河南心連心向投資者發行5000萬股，佔河南心連心於投資協議完成時已發行股份總數約2.638%，總認購價2億元(人民幣‧下同)。

投資者是由中國財政部發起並受國資委直接監督的基金。其成立於2016年，最終目的是透過投資於貧困地區的資源開發和利用、建設工業園區以及發展新型城市化，以在中國進行扶貧。其目前管理逾300億元，由90多家主要國有企業提供資金。

預期在投資協議完成後，該公司於河南心連心的股權由約78.37%，將被攤薄至約76.31%。