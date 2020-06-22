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比亞迪電子(00285)為全球智能產品解決方案提供商，主要產銷手機部件與模組業務，亦提供手機和其他電子產品的設計及組裝服務。集團業務廣泛，涉及消費電子、物聯網、工業、商業、人工智能、及汽車智能系統等領域。

截至3月底止，首季營業額按年下跌17.6%至85.64億元人民幣；但純利急增69.4%至6.6億元人民幣，主因期內毛利率大幅提升4.37個百分點至12.4%，毛利亦增27.1%至10.64億元人民幣。

集團同時已就上半年業績發布盈喜，預期中期純利增加不少於280%，按去年中期純利5.76億元人民幣計算，即今年最少賺21.8億元人民幣。集團表示，中期業績顯著提升，主因客戶份額持續提升，推動業務規模顯著擴大，同時新零部件項目成果顯現，以及玻璃陶瓷等業務的產品出貨量增長迅速，令盈利能力明顯提升。

5G為全球科技發展的確定性方向，集團近年亦積極把握5G帶來的市場機遇，全面推進業務升級轉型，積極為旗下三大業務板塊，手機和筆電、新型智能產品，以及汽車智能系統等布局。比亞迪電子將利用自身建立的創新材料、品質、領先技術和規模等優勢，抓緊5G帶來的機遇，冀為集團帶來更顯著的營收貢獻。

產能落成配合需求提升

至於產能方面，去年新增的長沙基地已順利投產，目前正在建設中山、西安等基地；而在歐洲新增的兩個生產基地已投入量產，在東南亞地區的生產基地亦已經啟動，料可解決生產瓶頸問題。

展望今年國際局勢變數仍在，加上新冠病毒肆虐，令全球經濟增長面臨下行風險，華為、蘋果等主要手機廠商出貨量將有所下降。不過，隨著各國疫情初步受控，內地亦較快走出谷底，比亞迪電子於主要客戶的份額持續提升，反映集團技術水平及客戶認受性提升。集團首季業績表現相當理想，並已就中期業績發盈喜；加上業務增長及搶佔更多市場份額的前題下，前景可看高一線。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期比亞迪電子2020、2021及2022年每股盈利為1.610、1.178及1.013元人民幣，給予12個月目標價19.50港元，相當於今年預測市盈率10.7倍，評級「中性偏好」。