即巿股評 港股直擊

美國勞工部最新公布，截至6月13日當周首次申領失業救濟人數改善，減少到150.8萬，惟遜於預期的129萬。此外，持續申領失業救濟人數仍徘徊在2054.4萬的高位，反映局部重啟經濟對就業市場刺激作用緩慢。

中美夏威夷「蓬楊會」未帶來好消息，而美國就業情況喘穩，美股周四個別發展，標普500指數和納指錄得輕微升幅，道指略為偏軟。不過，若以3月下旬谷底起計，三大主要指數均累積上漲超過40%，代表科技股的納指更率先突破歷史新高。

隨着美股反彈，機構投資者的股票持倉出現變化。美銀證券向合共管理5980億美元資產的212名基金經理進行調查，結果顯示他們的現金持倉由5月5.7%，削減至6月只有4.7%。至於較進取的對沖基金股票敞口(exposure)比例亦從34%提升到52%，為2018年9月以來最高，意味大戶願意承受更高風險。

然而，美銀認為，市場近期的樂觀情緒相當「脆弱」，因投資者仍然把新冠肺炎疫情第二波爆發視作「最大尾部風險」。同時，多達98%受訪者表示，環球股市自3月低位顯著上揚後，目前水平估值已偏高。

本輪美股能夠「報復式反彈」，疫情對實體經濟負面衝擊逐漸淡化固然是原因之一，華府紓困計劃也有助穩定市場，惟升市真正推手是美國聯儲局劈息和無限量寬「瘋狂放水」。

附【圖】所見，聯儲局資產在肺疫爆發之初開始膨脹，經歷3月中「美元荒」後，短短3個月規模已暴增約3萬億美元，期內標指跟隨節節上升。

儘管不容易量化聯儲局資產負債表擴張對股市影響有多大，但投資者必須密切注意其變動。截至周三(17日)，聯儲局資產規模就從一星期前的紀錄高位約7.17萬億美元，減至7.09萬億美元，是這次QE迄今首度下降，以金額計算更屬2009年5月以來的最大單周減幅。

聯儲局資產負債表規模稍為收縮，並非由於QE措施有任何逆轉（局方剛落實藉「二級市場企業信貸機制」購買公司債），而是美元荒緩解後，與外國央行的貨幣互換急降(互換額度按周回落920.5億美元)，以及企業對聯儲局其他應急信貸工具需求下滑所致。

疫情尚未受控，QE不會突然終結，惟即使只是減慢「放水」，也要警惕或會令股市添壓。踏入6月份，聯儲局資產擴張速度明顯緩和下來，標指即似動力驟失。

另一方面，標指中線市寬(股價高於50天線比率)已由97.8%減到85.5%，仍然較2月標指登頂前的70.18%高，超買情況僅屬改善，或限制美股表現，甚至導致短期調整。

信報投資研究部

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