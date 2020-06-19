市場突傳中國將加快購買美國農產品，推動恒指走高，全日升178點，收24643，富時收市後換馬，大市成交額1514.55億元，為三周最高。
北水流入放慢，由上日23.81億元，減至今日21.23億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。
騰訊(00700)為北水淨入最多個股，全日有10.08億元淨入；小米(01810)也有2.31億元淨買；華虹(01347)及中興(00763)分別有1.31億和7302萬元淨入；美團(03690)、瑞聲(02018)及微盟(02013)分別有2100萬、1807萬和656萬元淨買；但中芯(00981)有1340萬元淨沽。
建行(00939)及港交所(00388)分別有3.04和2.87億元淨入；中國飛鶴(06186)則有7058萬元淨買。
不過，藥明生物(02269)全日有1.6億元淨沽，為今日最多北水淨走個股，中生製藥(01177)也有4446萬元淨沽；微創(00853)也有3921萬元淨沽。
此外，國壽(02628)有8192萬元淨沽；新華保險(01336)也有5913萬元淨沽。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中芯、建行、新華保險、瑞聲、國壽、藥明生物、中生製藥、港交所及小米。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為中芯、騰訊、中興、小米、港交所、微創、美團、華虹、微盟及飛鶴。