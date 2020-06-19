重要通告 港股直擊

瑞安房地產(00272)表示，受新型冠狀病疫情爆發重創全球經濟及商業活動，集團的房地產業務營運亦受嚴重影響，預期今年可能錄得股東應佔虧損。

該公司去年同期股東應佔溢利19.32億元人民幣。

瑞房表示，今年財務業績受到負面影響，包括投資物業價值重估下調、向租戶提供租金減免及其他寬減措施，以及住宅單位建設進度及交付予買家的延遲。

瑞房強調，投資物業價值重估下調而引致虧損屬非現金調整，目前董事會不預期集團的現金流及現金狀況會受到重大影響，根據現時預測應該會維持穩健。