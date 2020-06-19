港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別走，港股今早低開後表現反覆，午後傳出中方將加快購買美國農產品，推動恒指走高，富時收市後換馬谷起大市成交。

恒指低開91點，甫開曾倒升58點，見24523點暫時高，觸及10天線(約24537)即回吐，曾挫130點，見24334點低位，及後喘穩。中午跌16點，午後傳出中方將加快購買美國農產品，港股曾急升311點，見24776點逾一周高，破10天線阻力，於100天線(約24814點)下方受阻回落。恒指收報24643點，升178點或0.7%，創6月10日以來收市新高。大市今日上升股份比例為56%；下跌股份比例44%。

總結全周，恒指升342點或1.4%。

國企指數收報9974點，升58點或0.6%。國指全周升142點或1.4%。

即月期指收市升270點或1.1%，報24610，低水34點，成交12.17萬張。

富時收市後換馬，推動收市競價時段成交增加逾300億元，全日大市成交額1514.55億元，為三周最高。

富時羅素收市後擴容A股。滬指收市升0.96%；深成指升1.51%。

外電報道，中美外交官員會面後，中方將加快購買美國農產品。美國道指期貨最新升191點，報26090。

藍籌金融股領漲，傳百勝中國已以保密形式遞交香港上市申請，港交所(00388)創逾兩年高並升穿300元關，收報300.4元，升1.5%；建行(00939)升1.5%；工行(01398)升1.4%；滙控(00005)倒升0.7%。另外，創科(00699)創新高，收市升2.4%；九倉置業(01997)飆升6.4%，全周累飆13.5%為藍籌升幅王。相反，友邦(01299)跌0.3%。

焦點板塊

科技股：科網龍頭個別走，騰訊(00700)續創逾兩年高，收市升0.5%；富時中國50指數新貴阿里巴巴(09988)升0.6%；美團(03690)升0.9%；網易(09999)升1.7%；昨日上市的京東(09618)低收0.2%。另外，二線科網手遊股跑出，金蝶(00268)創新高，收市升2.1%；金軟(03888)創逾兩年高，收市升1.7%；網龍(00777)飆8.8%；移卡(09923)升2.9%；博雅(00434)料首季盈利挫七成，股價反炒高13.7%；匯付天下(01806)大成交炒起52.2%。硬件股方面，市場機構Counterpoint統計，今年首季400美元以上高價手機中，蘋果全球市佔率達57%，蘋概股瑞聲(02018)升6.5%，為全日表現最好藍籌；鴻海系富智康(02038)飆7.2%。另外，丘鈦(01478)升2%。相反舜宇(02382)跌1.1%。

醫藥股：藍籌中生製藥(01177)創新高，收市升1.5%。富時中國50指數新貴阿里健康(00241)及翰森製藥(03692)創新高，分別升7.6%和2.5%。華領醫藥(02552)在研藥完成三期研究，股價飆27.4%；邁博藥業(02181)飆12.1%；中國抗體(03681)升5.7%；百濟神州(06160)升半成。另外，康方生物(09926)、啟明醫療(02500)和康龍化成(03759)盤中創出新高。不過，希瑪眼科(03309)折讓約11.6%配售共6800萬股，股價挫4.3%，配售上板致成交額達6.58億元。

內需股：另一跑出板塊，中國飛鶴(06186)、澳優乳業(01717)、維達(03331)和九毛九(09922)創新高，收市分別升0.3%、1.3%、4.1%和2.5%。另外，敏華(01999)創逾兩年高，收市升1.7%；頤海(01579)升2.9%；青島啤(00168)升2.4%；本周二急升近9%的旺旺(00511)，今日再升1.6%。

焦點股份

德永佳集團(00321)：股價午後急挫，收市跌11.2%。集團中午公布，截至3月底止全年純利1.69億元，按年大減48%，不派末期息。

海隆控股(01623)：旗下交換要約中，已交換佔比僅58.12%，低於接納條件的80%門檻，要約期將於倫敦時間6月19日下午四時完結，要約將失效。股價今日挫12.1%。

永達汽車(03669)：每股派特別息為0.27元，股價漲3.7%。

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