即巿股評 港股直擊

讀者「退休老人」問：「我因為看了招商局商業房託(01503)的4年派息保證，買了這股票，但查看今年派息只有0.0127人民幣，為何如此低息，請問我應否轉買其他收息股？」

陳偉聰 uSMART友信證券研究部總監

「招商局房託截至去年12月底止宣布的派息為1.27仙人民幣，化作港元是1.42仙。雖然該股去年全年單位分派承諾為23.6港仙，但需注意其保證分派是以年化單位作承諾，並建基於上市日至去年12月31日這段期間。由於公司去年12月10日才上市，故去年全年的實際分派只覆蓋了22日，亦即是0.236元 x (22日/365日) = 0.0142，故去年的分派並沒有計算錯誤。今年集團的業績會以1月1日至12月31日計算，而根據集團承諾，今年全年應可派發最少為23.6港仙，亦即現股息率接近8.5厘，以純收息角度，該股在港股中算是高息，故讀者毋須換馬至其他收息股。」

梁健雄 香港財務策劃人員總工會副理事長（專欄《炒股讀心》作者）

「招商局房託公布業績期與上市時間距離短，投資者只佔上市日至年結日之間的權益，其今年的派息息率若以年度計算達6厘，也屬不錯的息率，其股價下跌其中因為碰上新冠疫情、令市場投資者轉趨謹慎才較預期失色，而環顧其他本港上市房託亦有同樣的情況，數據公布顥示出租率有所提升、但就因應疫情租金會有所下調之故，股價因消息一度低見2元邊緣，該股以現價及派息保證仍屬吸引，根據聯交所最新權益披露今年4月獲招商蛇口（001979.SZ）於場內增持582.2萬股單位均價2.556元，相信亦因其派息吸引所致，故建議讀者仍保留以作收息之用。」

陳鎮強 信報高級分析員

「問題非常有趣，逐層解答。所謂派息保證，是指招商房託自上市日期至2022年12月31日，將100%派發年度可供分派收入。準確來說這個保證是三年多。另外，信託契約已訂明招商房託須向基金單位持有人分派不少於可供分派收入90%，所以三年多的保證是10%的可供分派收入。第二點是2019年度派息只有0.0127人民幣，留意今次派息只包括自上市日期至2019年12月31日，讀者並沒有看錯，只是分派21日的可供分派收入。招商房託該21日的可供分派收入是1224.5萬元人民幣，的確履行了100%分派保證。至於2020年、2021年和2022年兜底協議保證全年分別派息23.6仙、25.41仙和26.14仙，從收取股息角度可放心持有。另一方面已多次強調，單是股息並非買入股票的理由，若3元以上水平入場，已充分明白賺息蝕價的不必要性，應考慮趁低加注，嘗試價息兼收。」

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