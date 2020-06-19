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陳茂波:觀察員入國泰董事局沒投票權

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政府到立法會交代投資國泰航空(00293)，有議員關注國泰的人事管理及政府派觀察員入國泰董事局的情況。

財政司司長陳茂波表示，不打算派政府官員加入國泰董事局或擔任觀察員，以免角色衝突，亦不打算干涉國泰的日常運作，觀察員沒有投票權，有權召開會議、質詢及向管理層索取資料。

有議員關注投資國泰航空的最壞情況，陳茂波稱，不宜猜測，要視乎疫情及航空業發展，同時國泰亦會檢視營運，當局要視乎檢視完畢後的情況發展。

對於政府會否投資另一間公司香港航空，陳茂波指出，兩間公司在規模上有分別。他指出，在全球220個航點，當中有49個客運航點及14個貨運航點只有國泰提供，國泰以香港作為基地的航空公司，是維持航空網絡的關鍵要素，地位無可代替。他強調，政府今次投資不會參與國泰的日常營運，無意成為國泰長期股東，不是「入主」國泰。

陳茂波表示，今次投資中有78億元是備用貸款，國泰要提取貸款要先交費用，政府向其計算的利息是固定，加上要在18個月限期內歸還及支付利息，故相信5年內完全償還貸款。

對於政府運用土地基金注資，陳茂波認為，政府於《財政預算案》時也表明，10%的未來基金投資與本港航運及物流有關。

運輸及房屋局局長陳帆表示，正計劃吸引外來遊客，機管局正與4間航空公司洽購50萬張機票，客運前景是困難，下降52%，但電子商貿增加令物流需求大，相信香港機場的貨運量未來會由現時的500萬噸升至1000萬噸，有利回報。

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