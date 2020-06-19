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高盛料京東毛利率提升 睇273元

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高盛　京東(09618)

評級：買入

目標價：273元 (較前收市價234元有16.7%潛在升幅)

高盛發表報告，料京東毛利率將提升，料可升至273元。

報告指出，京東「6‧18」網上成交額達2692億元人民幣，按年升34%，料次季收入有望大升三成，並可推動次季純利升6.3%，達至37.8億元人民幣。

高盛又指，京東零售業務有優勢，配合物流業務，有望提高毛利率，故首予「買入」評級，目標價273元，折合22倍預期市盈率。

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