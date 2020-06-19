即巿股評 港股直擊

隔晚美股個別發展，納指連升五個交易日繼續跑贏，道指重上二萬六水平後好淡爭持，暫時無乜方向，今晚美股三重期結算，睇吓期算後會唔會有較清晰方向。港股又係咁款，暫時仲喺24200點至24500點之間窄幅上落，悶到幾乎瞓得著。

恒指低開91點，其後倒升58點，見過半日高位24523點，但上到10日線(24518)企唔穩，倒跌130點見半日低位24334點，跌幅逐步收窄。中午恒指報收24448點，跌16點；國指半日報收9914點，微跌1點。

阿Man愛股騰訊(00700)今日創465元兩年高位，向住短線目標470元邁進，半日升1%，報收462.8元，仍處於升勢之中嘅強股，可以擺埋一邊唔使理。另一坐到實一實嘅正股港交所(00388)，終見300大關，半日升1%報收299元，基於穿頂唔估頂嘅原則下，一於坐定定喺度，乜都唔使做。金融股表現仍然疲弱，大笨象(00005)半日跌0.8%；友邦(01299)半日亦跌1.7%，呢兩隻指數重磅股咁嘅款，難怪恒指一直未能向上突破。

有調查機講指喺400美元手機市場中，蘋果市佔率仍然係冧巴溫，蘋概股又落鑊，瑞聲(02018)半日升5.3%，係表現最佳藍籌股，不過現價逼近250日線阻力位，呢啲位追入有啲尷尬，雖然今日成交都算配合升勢，不過瑞聲上面蟹貨多，尤其50元樓上蟹多到嚇死人。其他手設股亦有追捧，奇怪係舜字(02382)半日無起跌，升勢唔算全面，手設股又短癮，唔炒亦無損失。

軟件股輪流落鑊，之前阿Man叫留意嘅金山軟件(03888)終破頂，只要企穩30元樓上，料升勢可持續。反而估值便宜得過份嘅中國軟件(00354)唔多識行，可能同其他華為概念股今日抖氣有關。不過中國軟件呢幾日成交增加配合，走勢已見突破，只要企穩喺4.45元100日線之上，仲有機會向上挑戰5元阻力。

醫藥股今日普遍回吐，反而已升破5元阻力嘅綠葉製藥(02186)曾重越250日線，若然5.3元企得定，有條件向上回補5.7元下跌裂口，不妨繼續留意。而早幾日阿Man叫上車嘅阿里健康(00241)今日破頂，已升抵22元短線目標，穿頂唔估頂，又係可以食住花生坐定定。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)