港股直擊 即巿股評

美國新申領失業救濟較預期多，美國聯儲局亦縮表，但隔晚美國三大指數僅道指下跌，港股今早好淡爭持，半日微跌收市。

恒指低開91點，報24373，一度倒升58點，高見24523點，但觸及10天線(約24518)回落，最多曾挫130點，低見24334點，之後跌幅大為收窄，最終恒指半日收報24448點，跌16點或0.1%，國指中午收造9914，微跌1點或0.02%，大市成交額598.56億元。

美國勞工部公布，截至6月13日止當周，首次申請失業救濟人數達150.8萬人，按周減少5.8萬人，差過市場預期的129萬

美國聯儲局截至本周三資產負債表規模7.14萬億美元，按周減少800億美元，為2月以來首次縮減，

藍籌股個別發展，騰訊(00700)曾升至465元刷新逾兩年高位，中午升1%；港交所(00388)曾觸及300元關，中午升1%；銀娛(00027)升2%；國壽(02628)跌1.5%；友邦(01299)跌1.7%，為表現最曳藍籌；滙控(00005)跌0.8%。

焦點板塊

手機股：有調查機構指，蘋果在400美元(即3100港元)以上手機中，市佔率第一，瑞聲(02018)中午揚5.3%，為表現最叻藍籌；通達(00698)漲1.1%；丘鈦(01478)升1.6%；舜宇(02382)無升跌，但比亞迪電子(00285)跌1.3%。

軟件股：續輪流炒，網龍(00777)大升9.5%； 赤子城科技(09911)急揚4.3%；美圖(01357)升2.5%；金山軟件(03888)升1.8%；金蝶(00268)升1.2%；博雅(00434)料首季盈利按年降約70%，股價也照飆15.1%。

醫藥股：大致向下，國藥(01099)及微創(00853)各跌2.4%；歌禮(01672)挫3.7%；華潤醫療(01515)挫4.2%；康希諾(06185)跌1.8%；維亞生物(01873)走低1.7%：但華領醫藥(02552)稱在研藥完成三期研究，中午大升25.9%。

焦點股份

有線寬頻(01097)：中午大升28.3%。集團7年來，首次連續3至4個月錄得正現金流。

阿里健康(00241)：收市後納入富時中國50指數，盤中創新高，曾見22.15元，中午飆7.1%，成交有10.3億元。

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