即巿股評 港股直擊 香港財經

在疫情反覆的情況下，科網股特別是美國納斯特指數愈升愈有，一支獨秀的味道相當濃郁。不過隨着網易(09999)及京東(09618)來港上市後，一眾新經濟股或要抖一抖。網易上周四以123元掛牌，至本周四收報126.7元為止僅升3%；至於昨日以226元掛牌的京東，以全日高位239元高開後腳軟，最終收報234元，升幅亦僅3.5%。

這兩隻超巨型重磅新經濟股掛牌後，大市短線或會失去托市理由，加上內地新冠肺炎疫情似有死灰復燃的跡象，兩韓關係相對緊張，在五不窮六不絕的情況下，本來的七翻身會不會來個反高潮，倒值得令人三思。本來今個星期想推介赤子誠(09911)，因其股價於低位橫行整固近三個月後見突破，同時擺脫10天、20天及50天線，有力挑戰2.5元，不過因過去數周已連續推介幾隻科網手遊股，本周決定轉個話題。(不過，真係要炒炒赤子誠)

CB年息低至1.5厘

話說蒙牛(02319)在昨日早上六時多發出公告，標題是「中國蒙牛乳業有限公司發行可交換為中國現代牧業控股有限公司普通股份的可換股債券」，驟眼望上去感覺相當有趣，蒙牛自己發可換股債券(CB)，但如果投資者兌換的話，換的不是蒙牛股票，而是現代牧業(01117(的股票。筆者花了一點時間研究，先望望現代牧業的股權結構，目前兩大股東分別是蒙牛及新希望乳業，兩者分別持股58.15%及9.28%。

從這份通告可見，蒙牛今次發行本金額1億美元三年期年息1.5%可換股債券，投資者可按每股1.2625元兌換1股現代牧業股份，如悉數行使可換成6.14億股，相當於現代牧業現時已發行股份約9.6%，而這些用於發債的抵押品本是來自蒙牛。該債券面額每份為20萬美元，亦即是說，投資者最少要斥資150萬港元入場。一個隨隨便便可以斥資150萬港元作投資的人，會貪圖僅僅1.5厘的回報嗎？

好了，假如投資者的目的並不是賺取利息，而是為了換股後在股價上獲得收益，那麼又衍生了另一個問題。是次CB的換股價是1.2625元，較消息公布前最後收市價1.01元溢價兩成五。現價買現代牧業比先買CB再去換股，價格更低之餘亦沒有那麼繁複，投資者真的會有誘因去買這份CB嗎？唯一相對較為合理的解釋是，CB投資者預期現代牧業未來股價會有一個相當可觀的增長，才會願意買債收息再換股。

基金最愛業績見底股

先從業績的基本面來看，現代牧業於2016年、2017年及2018年全年分別虧損7.42億元人民幣、9.75億元人民幣及4.96億元人民幣，三年共蝕22.13億元人民幣，然而在2019年卻成功扭虧為盈，賺3.41億元人民幣，每股盈利0.0552元人民幣(約0.061港元)；期內，收入按年增長11.2%至55.1億元人民幣。以現代牧業昨日收市價0.94元計，現價相對歷史市盈率(P/E)約15.5倍，雖然估值不算低，但勝在扭虧為盈，基金一般最喜歡這些谷底回升的公司。

值得注意的是，現代牧業並不單只是去年業績扭虧，連大行報告亦開始連聲唱好，認為現代牧業2020年至2022年可持續錄得盈利，換言之市場預期現代牧業三年衰運已過。如投資者認購該批蒙牛CB而最終有行使兌換的話，蒙牛於現代牧業的持股量將從58.15%降至48.57%。無論如何，現代牧業已行完衰運，買些少看門口作中長線投資亦無妨，較保守的投資者可於50天線約0.87元買入，後市先以1.2元作目標，如能升穿並企穩，中長線上望1.5元。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產