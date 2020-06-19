港股直擊 即巿股評

噚日恒指就威啦，臨U盤被人mark高，最後跌16點收市；不過好彩噚日都揀咗兩隻恒指牛出嚟，如果喺朝早嗰轉做到即日Day trade嘅話，咁安全恒指牛(60071)同進取恒指牛(51630)分別賺幅有15.7%同19.5%。

Miss咗嘅話都唔要，事關喺下晝1點50分至2點25分期間，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)超買水平，按呢段時間(60071)高低位為$0.061/$0.055，平均買入價為$0.058；至於(51630)嘅高低位就分別為$0.044/$0.038，平均買入價為$0.041。

呢個落場位過後，恒指跟手就上行，喺大約2點50至2點55分，5分鐘圖上SlowSTC(14,3)上到7X至8X之後又再掉頭回落過，睇返當時(60071)同(51630)嘅證價，其實比平均買入價只係高兩至三格，惜再見SlowSTC(14,3)反彈已經係講緊3點50分嘅時候，尾市時恒指仍keep住喺24000點之上，故(60071)同(51630)收回價同當時現價差距分別有729點同461點，以呢個差距計，過夜都尚算安全。

今早恒指開市報24410點，跌54點，截至9點59分止，恒指最低做過24360點，跌104點，不過呢啲嘢都係喺恒指開市首五分鐘之內全部發生晒，其後恒指再度上行，同步SlowSTC(14,3)都見上到嚴重超買水平，(60071)同(51630)過咗夜嘅都應該可以喺呢個時候沽出。

按今朝9點40分至9點50分SlowSTC(14,3)上到嚴重超時，以(60071)同(51630)各自高低位計出嘅平均沽貨價為$0.0655同$0.0485，即呢轉過夜賺幅分別為12.9%同18.3%。

依家10點3分，恒指走勢又打回原形，做緊24375點，跌88點，以暫時高位24523點計，今日新增嘅熊證街貨層24400至24499點已全數死亡，呢度有相當於74張期指，所以仍然以24500至24599點為最貼價熊證，呢度有相當於416張期指。

牛證街貨方面，今日並無新增街貨層，不過，之前講過牛證有幾層街貨都係零，今日終於都見到有少量街貨填番落去，係呀，少到喺23700至23799點呢度有相當於1張期指街貨。而最貼價嘅24100至24199點就有28張。依然以23600至23699點嘅街貨稍為有睇頭，呢度有相當於835張期指，再落多少少，去到23300至23399點仲有成953張期指添。

再睇返恒指日線圖，今日恒指繼續被10天線(24508點)同20天線/保歷加通道中軸(24100點)+50天線(24105點)挾住，呢個格局怕且未有咩特別事發生都暫難破局。又咁講，牛熊街貨中間位(24500+24199)/2=24349.5，同依家10點9分恒指做緊嘅24339點，只係相爭10.5點；當然，以街貨吸引度計，就更係熊證嗰邊吸引好多啦，似乎情況同噚日相同，大方向未見，短線以買升為主，而呢個短線講緊係day trade，今日星期五，唔好諗過夜啦(就我自已嚟講，非逼不得已都唔想過)

開牛熊證搜尋器見到今日牛證收回價已經上到244XX點，當然一早被個市殺咗啦，目前市場上最貼價嘅牛證，其收回價為24300點，嘩！實在是太貼了，按10點10分恒指再做出今日低位24334點計，仲有34點就被啪啦，落場係求財，唔係求死，揀遠啲去到24200點收回價嘅牛證，都仲成7X倍槓桿，(51630)仍然可取，收回價23928點，同現價有近500點差距，12.64%街貨可以不理，因為是Day trade嘛(說實話係差收回價差唔多嘅範圍裡面，呢隻嘢嘅街貨又真係相對係最高，搞乜鬼！)

剛剛10點10分至10點15分呢下，恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)又落到超賣啦，不過好快又彈返起啦！證明機會真係唔等人，唯有再等下個鐘擺出現啦。

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作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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