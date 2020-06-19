即巿股評 港股直擊

今年新冠肺炎疫情在環球肆虐，對勞工市場帶來重大轉變，亦令國內對靈活用工帶來廣泛關注。人力資源解決方案市場持續有高增長，大陸地區於 2014至2018 年複合增長率高達 20.9%，預計到 2023 年行業規模將達到 10,142億元人民幣。而今次疫情見靈活用工得到青睞，反映疫情過後未來靈活用工的市場規模將更加樂觀。另可留意於2020年3月10日，國務院常務會議進一步強調：「要通過深入推進『放管服』改革、『互聯網+』、雙創等，為創業就業、靈活就業提供更多機會，穩定就業大局。」

收入溢利增長雙位數

萬寶盛華大中華(02180) 為大中華區(即中國大陸、香港、澳門及台灣)各個市場的客戶，提供綜合人力資源解決方案及其他人力資源服務；按2018年收入計算，是區內最大的人力資源解決方案供應商，乘著上述靈活用工前景向好，引起筆者關注。早於2019年11月8日，當時上市僅約四個半月的萬寶盛華大中華獲MSCI明晟納入香港微型指數。而於今年4月27日傍晚發布的2019年報顯示，截至去年底收入和扣除上市費用等一次性支出後的股東應佔溢利分別約30.42億和1.35億元(人民幣‧下同)，相對增長率為22.08%和19.3%。

集團之三大戰略部署

筆者亦留意到收入和扣除上市費用等一次性支出後的溢利同樣連續三年錄得增長，年復合增長率為23.26%和27.3%，可見保持穩定而傾向高增長。另可留意截至去年底集團現金及銀行存款合共約9.45億元，充裕的現金儲備為疫情下帶來強大抗逆支持。再者，集團流動資產淨值約10.18億元，也可視為財政穩健之另一證明。參考年報內「未來展望及二零二零年的戰略」環節，管理層因著疫情令全球經濟帶來不明朗及金融市場波動，形容2020年是充滿機遇及挑戰的一年，作出三大戰略部署：

1) 以靈活用工作為二零二零年的戰略重點；

2) 對人力資源平台作出更多科技投資；及

3) 積極尋求合併及收購及合作機會。

市盈率計每股合理值

從以上描述，認為集團業務發展務實，配合上述至少到2023年國內靈活用工仍見需求殷切，可望收入及溢利繼續保持雙位數增長率。事實上，集團估值顯著低於行業平均，觀乎外包人力資源是大趨勢，行業市盈率可高達60倍，而萬寶盛華大中華去年每股盈利折合為0.6929港元，相對6月17日股價收報10.00元，市盈率只有14.43倍；扣除現金後歷史市盈率更僅約7.60倍，加上2019年度宣派每股股息為0.27港元，以及上述強勁現金流支撐，均成為此股的投資亮點。保守而言，集團合理市盈率不少於22倍，計出每股合理值為15.24元，相對10.00元之潛在升幅超過五成，可見進場值博率高

股價於今年初處於12.00元以上水平，卻因3月環球股市振蕩而令股價下行至5月7日收報7.90元。之後隨著疫情漸趨緩和，股價亦見回升約兩成六至現處10.00元附近，乘著國內勞工市場繼續回暖，可望支持股價進一步上揚。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於9.00元或以下買入；保守者則可於8.20元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於半年可看目標價為13.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑒於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳

聶振邦(聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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