港股直擊 即巿股評

美國經濟數據參差，隔晚美股個別走，港股昨日回吐16點後，今早或要低開。

道指早段曾挫271點，之後曾倒升34點，高見26154點；收市跌39點或0.15%，報26080點。標指微升0.06%，收報3115點。納指漲0.33%，收報9943點，連升第五個交易日。

銀行股表現較差，美國運通和高盛分別滑落1.73%和1.14%，為表現最弱的兩隻股份。

美國聯儲局截至本周三資產負債表規模7.14萬億美元，按周減少800億美元，為2月以來首次萎縮，當中外國央行貨幣互換額度減少及其他緊急信貸安排需求持續疲弱。聯儲局持有美債按周增加200億美元，升至4.17萬億美元。

數據方面，美國勞工部公布，截至6月13日止當周，首次申請失業救濟人數達150.8萬人，按周減少5.8萬人，差過市場預期的129萬人。

會議局領先經濟指標5月升至正2.8%，勝預期。美國費城聯邦儲備銀行6月製造業指數升至正27.5，市場預期為負23，5月為負43.1。

美國總統特朗普稱，可能切斷與中國的聯繫，華府對相關政策一直持開放態度。

聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)表示，在新冠肺炎大流行衝擊下，美國經濟最惡劣時刻希望在4月已經發生，但暫時未能夠確認這個觀點。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)表示，紐約市有望下周一進入第二階段重啟，預計最少15萬人開始復工。

石油出口國組織與減產盟國(合稱OPEC+)成員承諾，未來數月兌現未完成的減產承諾，消息牽動國際油價周四上揚。紐約7月期油收市升88美仙或2.3%，每桶報38.84美元。倫敦布蘭特8月期油收市升80美仙或2%，每桶報41.51美元。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報36.74元，較本港上日收市低0.36元；騰訊(00700)ADR收報458.9元，高0.9元；國壽(02628)ADR收報15.95元，低0.09元；中海油(00883)ADR收報8.94元，高0.07元；中石油(00857)ADR收報2.78元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報3.42元，高0.01元；中移動(00941)ADR收報54.14元，高0.04元；聯通(00762)ADR收報4.4元，高0.02元；中電信(00728)ADR收報2.26元，高0.01元。

中概股ADS亦個別發展，阿里巴巴(09988)ADS折合港元收報216.56元，較本港上日收市價，低1.24元；網易(09999)ADS折合港元收報126.89元，較本港上日收市價高0.19元；京東(09618) )ADS折合港元收報235.57元，較本港上日收市價高1.57元。

據Worldometer統計顯示，截至香港時間周五上午七時，全球確診新冠肺炎人數為855.5486萬人，增12.563萬人，死亡人數為45.52萬人，增4748人。世衞首席科學家斯瓦米納坦稱，今年底前或出現一至兩個新冠病毒候選疫苗，冀明年有3種成功的疫苗，年產量達20億劑。

ADR港股比例指數報24398點，較本港上日市低66點。夜市期指收報24340點，較昨日恒指收市低水125點。恒指昨日收市競價時段嘜至全日高，收報24464點，僅跌16點或0.07%。

焦點股份

招金礦業(01818)：獲中證監批准H股全流通。

阿里影業(01060)：已尋求並接獲新加坡證券交易所確認其不反對該公司擬於新交所主板自願除牌。

永達汽車(03669)：董事會決議派付特別股息每股0.247元人民幣，將於7月9日以港元派付予股東，故每股應付股息為0.27港元。

維他奶(00345)和德永佳(00321)等今日公布業績；碧服(06098)和中交建(01800) 等今日除息。

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