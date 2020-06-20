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美國多個州份的新冠肺炎疫情有惡化跡象，令經濟V形反彈機會遞減，聯儲局的量化寬鬆和白宮的救市措施不但無法「收手」，更有可能需要加大力度，令聯邦政府負債及赤字勢持續膨脹。

美國5月財政赤字達3988億美元，較去年同期增加接近一倍，主要是抗疫紓困開支龐大，以及稅收銳減所致。財政部預計，第二季須借入破紀錄的2.99萬億美元，填補巨額收支缺口。

當財赤擴大，為了減輕債務負擔，許多國家都採用金融抑制(Financial Repression)手段應付，即是把利率下調到極低水平(甚至實行負利率)，間接減少國債融資成本。另一方面，低息也有利經濟活動，藉此帶動財政收入上升。

美國總統特朗普是負利率支持者，市傳他正準備推出新一輪刺激計劃。面對疫情衝擊，聯儲局在6月議息時預期聯邦基金利率維持近零息最少到2022年底，主席鮑威爾明顯看淡前景，重申經濟復甦路途漫長，局方會用一切辦法「保就業」與穩定金融市場，意味「放水」仍將繼續，發債有增無減。

美國國債發行總額一直攀升，剛於6月中突破26萬億美元大關。財政部今年加速發債，並重推20年期債券，供應猛增，票面息率卻愈來愈低，2年和3年期債息已降至0.2厘左右，10年及30年期債息亦未有「起」色。這反映華府需要大灑資源挽救經濟之際，可持續借平錢應付。

不過，低息能否長遠緩解政府的債務問題呢？觀乎美國過去利率與負債情況，答案顯然是否定的。附【圖】所見，聯邦基金利率自上世紀八十年代開始拾級而下，惟據國際清算銀行(BIS)統計的美國政府債務對GDP比率卻反覆向上，兩者長線走勢迥異，特別是每次大型減息行動後，政府負債比率在1至4年間更顯著飆升，或多或少印證金融抑制措施對降低債務壓力於事無補。

低息無疑可使政府發債負擔減輕，但節省的成本，比起大幅增加的借貸(用作推動經濟)只屬九牛一毛，就算利率再低，甚至負息，也難以抑制因華府赤字膨脹而衍生的債務問題。此外，「大水漫灌」最終還會導致資產價格泡沫和通脹升溫等現象，為整體經濟帶來不確定性。

美國政府債務佔GDP比率於2019年底破頂，達到103.9%，雖然相較個別國家(尤其是日本)不算高，然而，新冠肺炎肆虐迫使華府以創紀錄規模發債，加上GDP有萎縮風險，該比率在未來一段時間估計還會揚升。

財赤令美國債台高築，美元中長期所受影響相信最深，由於美滙指數走勢與政府負債比率呈反向關係，若債務頑疾沒法治理，將成為壓在美元滙率頭上的一座大山。

信報投資研究部

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