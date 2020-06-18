即巿股評 港股直擊

莎莎國際（00178）業績倒退屬意料中，零售業於過往一段艱苦時刻下、未致要倒閉已屬萬幸，就如主席郭少明所講在過去這段日子是他40年經營環境中最嚴峻的時刻，亦希望本港各行各業能迅速回復暢旺。

莎莎可憧景疫後概念股

業績既已公布就不用再講了，今天市場反應就似沽貨為主，因收市報1.34元跌0.06元（-4.3%），莎莎一早已作出預警大家心裡早有準備，未算有太大波動，全日盤路方面大戶沽盤其實不多，全程多屬散戶出貨追生為主，反而全日吸引筆者的是一分鐘買盤，午後時段在15:31的這一分鐘時間，買盤連環追入超過1.2百萬股、該一分鐘就佔了全日成交近12%，之後買盤就放軟手腳任由股價上落直至收市。

內地銷情成亮點

就只看業績當然差，而且香港還未可以通關亦欠缺遊客，那會有一份好的業績報告，但過去已經過去，能否展望前路就至關重要，莎莎同時公布今年4-6月14日的營運數據，港澳兩地銷售額及同店銷售仍雙雙大跌超過7成，暫未有起色可言，但就留意到內地零售銷售及同店銷售就只跌15.3%及1.2%，表現優於港澳兩地幾條街，這就是亮點，莎莎於3月中旬內地已有九成店舖已重新營業，5月同店銷售更已回升至去年同期水平，表示隨着內地疫情舒緩，女仕上班的上班、行街的行街就當然要再開始扮靚，就算帶了口罩出街亦有半塊面要見人，當午膳與晚膳時當然要除低口罩示人，今天內地女仕文化又怎可能願意沒化粧就出街比人看呢！當日封城時不用聚會更不用化粧，日日屈在家中玩手游連人都少見，積存在家的美容護膚品可能亦早已用完缺貨已久，現在開始解封就當然開始要補粧、補貨了，內地數據可能預視莎莎的最壞的時刻已過，由內地開始初見到曙光，既然香港海洋公園、迪士尼樂園亦相繼已重開，應該已預先與港府有了若干默契，知道香港通關有期只等待合適時機宣布讓旅客重來，炒股就向前看，可能第三季業績因內地銷售強力反彈若再加上香港通關，莎莎股價可望強力彈上，現階段可能仍因業績有少許下調空間，惟再跌穿52周低位機會已不大。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業達20年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。