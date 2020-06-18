重要通告 港股直擊

阿里影業(01060)宣布，已尋求並接獲新加坡證券交易所確認其不反對該公司擬於新交所主板自願除牌。

該公司解釋，尋求於新交所主板除牌，主要由於核心業務均於中國，因此認為，聯交所在地理位置上更能配合該公司業務。保留於聯交所的單一第一上市地位，可令該公司集中資源發展中國業務，並有機會提高其於聯交所之股份成交量。

此外，除牌將令該公司減除與新交所規定相關之行政開支及合規責任，得以降低法務風險及合規成本；新交所的成交量遠低於聯交所，令該公司當前的雙重上市安排缺乏協同效益。