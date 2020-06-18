港股直擊 即巿股評

中美外交官員於夏威夷舉行會議後，央視形容對話具建設性，恒指低開95點，甫開曾插359點，低見24121點，但50天線(約24087點)和20天線(約24015點)見支持，跌幅快速收窄，收市競價時段更嘜至全日高位。恒指收報24464點，僅跌16點或0.07%。

北水淨流入23.81億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股方面，騰訊(00700)有6.65億元淨入；中芯(00981)有1.47億元淨入；金山軟件(03888)有1.13億元淨入；小米(01810)有3173萬元淨入。

相反，美團點評(03690)有5.08億元淨走；舜宇(02382)有6448萬元淨走；中興通訊(00763)有2752萬元淨走；騰訊持股的微盟(02013)有256萬元淨走。

其他藍籌股方面，建設銀行(00939)有4.63億元淨入；香港交易所(00388)有1.59億元淨走。相反，擬上科創板的吉利(00175)有1.32億元淨走。

醫療相關股方面，威高(01066)有1.62億元淨入；微創醫療(00853)有2126萬元淨入；綠葉製藥(02186)有6620萬元淨入。相反，中國生物製藥(01177)有5928萬元淨走。

比亞迪(01211)有9337萬元淨入。

飛鶴(06186)有7034萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、騰訊、建行、美團、中生製藥、吉利、小米、金軟、舜宇及港交所。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、騰訊、中興、美團、微創、飛鶴、威高、微盟、綠葉製藥及比亞迪。