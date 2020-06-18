重要通告 港股直擊

中國聯通(00762)公布，委任何飈為公司的高級副總裁，由今日起生效。

何飈曾任聯通廣東省分公司副總經理、總經理兼聯通(廣東)產業互聯網董事長，他目前還擔任中國聯合網絡通信集團副總經理等。