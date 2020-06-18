港股直擊 即巿股評

中美外交官員於夏威夷舉行會議後，內地媒體稱中美進行建設性對話，掃走市場不安情緒，令港股曾插359點後收復大部分失地，國指更跑贏恒指，全日微升收市。

恒指低開95點，報24386，甫開曾插359點，低見24121點，但50天線(約24087點)和20天線(約24015點)見支持，加上傳出中美外長對話內容，大市跌幅快速收窄，收市競價時段更嘜至全日高位。恒指收報24464點，僅跌16點或0.07%，國指則倒升6點或0.07%，收9916，大市成交額1216.07億元。

全日大市上升比例49%，下跌比例為51%。

即月期指收市跌52點或0.21%，報24350，低水115點，成交12.1萬張。

央視新聞報道，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪應約同美國國務卿蓬佩奧在夏威夷舉行對話，雙方同意採取行動，認真落實兩國元首達成的共識。雙方就中美關係和共同關心的國際與地區問題深入交換意見。雙方充分闡明各自的立場，認為這是一次建設性的對話。

藍籌股個別發展。滙控(00005)將恢復裁員計劃，收跌1.6%，為表現最曳恒指成分股；銀娛(0027)下滑0.3；中海油(00883)跌1.3%；中生製藥(01177)下滑1.1%；但石藥(01093)飆5.4%；神華(01088)升2.9%；京東(09618)今日首掛，港交所(00388)升0.8%。

焦點板塊

科網股：京東首掛，收報234元，較招股價226元，高3.5%，不計手續費，一手50股賺400元。ATMX方面，騰訊(00700)升1.6%；阿里(09988)無升跌；美團(03690)微升0.1%；小米(01810)升1.3%；網易(09999)下跌1.1%；其他科網手遊股造好，中手游(00302)飆8.3%，連升五日；金山軟件(03888)也升2.8%，更連升八日；閱文(00772)創逾一年半高，飆7.5%；滙豐環球下調金蝶(00268)評級及目標價，但股價創新高，全日升0.3%；禪遊(02660)創新高，大升12.4%；魯大師(03601)飆9.7%。

5G及晶片股：中興(00763)7納米晶片已實現大量生產，全日爆升22%；京信(02342)飆6%；摩比(00947)抽升5.1%；中通服(00552)升1.7%；另外，中芯(00981)飆6.9%；華虹(01347)大升7.3%；ASM(00522)揚3.4%。

內銀股：國務院常務會議上日要求，推動金融系統全年向企業合理讓利1.5萬億元人民幣，內銀股受壓。招行(03968)降1.2%；建行(00939)下滑0.6%；農行(01288)跌0.6%；中行(03988)跌0.7%；工行(01398)、交行(03328)及民行(01988)各跌0.2%。

焦點股份

吉利(00175)：飆升5.9%，為升幅最大藍籌。集團計劃回歸上海科創板，獲花旗和中金升目標價。

創維(00751)：大升10.8%。集團以每股2.8元的現金要約，回購最多約3.93億股，佔該公司已發行股本約12.83%。要約代價約11億元，要約價較該股停牌前收市溢價約32.1%。

歌禮製藥(01672)：全日勁升14.2%。業務夥伴Sagimet Biosciences，公布有關口服非酒精性脂肪肝炎(NASH)候選藥物TVB-2640二期(FASCINATE-1)臨床試驗數據，顯示ASC40顯著降低肝臟脂肪含量，應答率高達61%，另外受試者還表現出肝功能和纖維化指標的改善。

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