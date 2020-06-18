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上月強積金撤離中港股市資金創4年來單月新高

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外電報道，追踪香港強制積金計劃的MPF Rating數據顯示，強積金的參與者在上月從香港和中國股市淨撤出3.84億元，創近4年來最大月度紀錄。

同時，5月淨流入量最大的資產類別是亞洲以外的區域股票基金，金額為11.7億元，其中，超過80%流入美國股票。

MPF Rating表示，強積金的資金從中國和香港股市轉移至其他地區已經有一段時間，在過去1年，香港發生社會抗議活動，最近更爆發疫情，鑑於市場存在不確定性，預期有關趨勢將持續。

截至5月底，強積金計劃有2100億元的資產投入於中港股市。

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