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今日 13:29 即巿股評 港股直擊

【盤房來料】繼續抓住新經濟醫藥兩板塊

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美股隔晚表現反覆，三大指數個別發展，納指繼續跑贏。不過G7聯署促請中國停止港區國安立去，國安法事件發酵，幸而中美外交高層會面進行「建設性的對話」，令恒指低位拗腰。港股先低後回升，跌幅大大收窄。恒指低開59點，跌幅一度擴大至359點，見過半日低位24121點。其後跌幅收窄至只有38點，見過半日高位24443點。恒指中午報收24427點，跌53點；國指半日跌2點，半日報收9906點。

中美雙方喺夏威夷會面舉行對話，雙方同意採取行動，認真落實兩國元首達成嘅共識，並同意將繼續保持接觸跟溝通。呢個消息支持港股低開後回彈，目前港股仍然處於上落市格局。

藍籌股以金融股表現最差，大笨象(00005)恢復裁員計劃，打算喺中期內裁減約3.5萬個職位，半日跌1.7%；其他內銀及內險股表現亦較為疲弱。其他藍籌股個別發展，今日地產股有啲反彈。

京東(09168)今日掛牌，同網易(09999)命運一樣，一高開5.8%報239元已經係半日高位，中午升幅收窄至3.8%，報234.6元。唔少缸邊友都蠢蠢欲動想撈京東或網易，睇嚟暫時未係應該入貨嘅時候，有心買貨作長線投資唔使急，分注買入較為炙妥當。其他科網股抖氣嘅抖氣，創新高嘅再創新高，金蝶(00268)創新高，阿Man見中國軟件(00354)落後咁多條街，剛好今日喺成交配合下突破100日線，只要企穩4.5元樓上，應該有機會再向住5元推進。金山軟件(03888)亦不甘示弱，連日回升已逼近前高位，一旦升破32元就進入無障礙通道，即管畀多少少耐性，要破新高指日可待。

美國似要放生華為，暫時喺風口刀尖上嘅中興通訊(00763) 納米晶片已實現大量生產，股價今日再升近一成，但衝破25元後要企穩唔容易，如果搞得掂，暫時可以再睇到28元。呢期都係炒股唔炒市，新經濟股仍然係焦點所在，醫藥股亦步亦趨，資金仍然留戀，抓住呢兩個板塊，荷包應可愈來愈腫脹。

麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)

 

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