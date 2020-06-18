港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別發展，不過道指期貨亞洲時段曾挫逾400點，加上G7聯署促中國停止港區國安立法，拖累港股兩連升後亦曾回吐逾300點。但中美外交高層會面進行「建設性的對話」，恒指跌幅顯著收窄。

恒指低開95點，甫開曾插359點，見24121點半日低，於50天線(約24087點)和20天線(約24015點)上方暫見支持，其後傳出中美外長對話內容，推動恒指跌幅曾縮至38點，見24443點半日高。恒指中午收報24427點，跌53點或0.2%，大市成交額661.24億元。

國企指數報9906點，跌2點。

滬指半日倒升0.03%；深成指升0.32%。

美國道指期貨亞洲時段曾挫逾400點，最新跌幅亦收窄至211點，報25814。

央視新聞報道，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪應約同美國國務卿蓬佩奧在夏威夷舉行對話，雙方同意採取行動，認真落實兩國元首達成的共識，並同意將繼續保持接觸和溝通。雙方就中美關係和共同關心的國際與地區問題深入交換意見。雙方充分闡明各自的立場，認為這是一次建設性的對話。

藍籌金融股領跌，滙控(00005)將恢復裁員計劃，並將在中期內裁減約3.5萬個職位，半日挫1.7%；建行(00939)和平保(02318)跌約0.3%。相反，石藥(01093)升4.2%；神華(01088)升2.1%；太古A(00019)升1.6%；新地(00016)升1.2%。

焦點板塊

科網股：京東(09618)掛牌，高開5.8%報239元屬半日高，中午收報234.6元，較招股價226元高3.8%。ATMX方面，騰訊(00700)升0.6%；阿里(09988)和美團(03690)跌約0.6%；小米(01810)升1.1%。其他科網手遊股造好，中手游(00302)飆8.9%；閱文(00772)創逾一年半高，中午升6.4%；金蝶(00268)創新高，半日升0.3%；禪遊(02660)創新高，半日升7.2%；魯大師(03601)飆10.7%。

半導體股：逆市炒起，中興通訊(00763)7納米晶片已實現大量生產，股價飆9.7%；中芯(00981)創多年高位，半日升4.4%；華虹(01347)升6%；ASM太平洋(00522)升1.4%。

焦點股份

吉利(00175)：半日升6.1%。集團計劃回歸上海科創板，獲花旗和中金升目標價。

創維(00751)：半日升13.2%。集團以每股2.8元的現金要約，回購最多約3.93億股，佔該公司已發行股本約12.83%。要約代價約11億元，要約價較該股停牌前收市溢價約32.1%。

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