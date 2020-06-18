港股直擊 即巿股評

今日京東(09618)掛牌，可惜就遇著恒指跌市。喺巴士上見恒指開報24386點，跌95點；到差唔多落車時就見恒指跌幅擴大，依家9點51分，返到公司開晒所有電腦、電視之後，再開埋恒指5分鐘圖，就見今朝恒指開波第一支陰燭有幾大支，就係呢一下下行，令恒指跌幅一度擴大至逾300點。依家叫做收窄番少少，皆因SlowSTC(14,3)喺大約9點45分時已被大市搶低至嚴重超賣水平。

日線圖上今日恒指仍然處於10天線(24525點)同20天線(24017點)/50天線(24088點)之 ，技術上仍然處於保歷加上升通道裡面，不過就靠近咗保歷加通道中軸，而SlowSTC(14,3)則兩線於中軸範圍出現重疊，14RSI勢頭亦向下。

開埋恒指牛熊證，熊證最貼價層仍為24500至24599點，呢度有相當於239張期指。由呢度再始向上數到25000至25099點，呢六層內嘅街貨數量都尚數平均，由1XX至4XX都有。

至於牛證方面，今日見新增一層為24100至24199點，呢度有相當於170張期指，同噚日一樣，牛證中間有幾層街貨係零，直至到23600至23699點，即早排睇咗好耐嘅貼價層，先至叫做有相當於724張期指。

計計牛熊街貨圖中間位置，即(24500+24199)/2=24349.5點，按依家10點2分，恒指做緊24268點計，點數上就同牛證係近啲，但事實上又係熊證多街貨喎。

假設日線圖上20天線/保歷加通道中軸有力支持嘅話，可以預計到日線形態上會因呢個支持而再彈返上去，當然先再過埋10天線呢一關，先至可以進一步樂觀上望保歷加通道頂部(25391點)啦。

但喺未知大市想點走之前(其實都無方向咗兩三日)，以Day trade玩法去做似乎係最穩陣嘅方式，用5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)吼住超買/超賣位落牛熊，而按目前熊證街貨吸引更多，可以上行為主導方向，即主要吼SlowSTC(14,3)落到超賣時先出手，再以貼價得嚟又留返少少buffer位比自己嘅牛證，如恒指牛(60071)，收回價23660點，同現價有逾500點差距，以恒指近期表現，一個下晝開市跌500點都係閒事嚟講，呢個位都算安全，萬一有咩事碌穿24000點，都仲有300幾點比你走盞，近50倍槓桿比率雖然唔係最高，但Day trade嚟講已經夠用，(60071)亦係市場上同現價有500零點差距嘅牛證中槓桿最高。

如果你真係非常進取嘅，咁就推高啲，諗諗隻恒指牛(51630)，收回價23928點，同樣都係24000點以下，但buffer位就只得72點，一個唔覺意啪死咗就真係無仇報，換股比率10000，由於係市場上第四貼價產品，所以槓桿比率有成78倍，呢隻嘢都應該會chok得好勁，諗過度過先好呀，否則都係用返(60071)，好地地做乜要將自己放喺一個咁危險嘅位置呢。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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