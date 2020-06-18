港股直擊 即巿股評

美國6個州份的新冠肺炎新增確診病例創新高，美股道指收市下跌170點，終止三連升。港股兩日彈逾700點後，今早曾吐逾300點。

恒指低開95點，報24386，隔即跌幅擴大，曾插359點，低見24121，於50天線約24088點附近有支持。截至10時14分，恒指跌245點，報24236。

國企指數跌88點，報9821。

上證指數現報2925，跌10點或0.35%；深成指則持平。

道指期貨最新報25660，跌364點或1.4%。

京東(09618)首掛，開市報239元，較226元之招股價高13元或5.8%，甫開升幅收窄，曾低見228.6元，最新報234元，成交逾34億。

騰訊(00700)微跌0.1%，報450.2元；阿里(09988)跌0.8%；美團(03690)跌0.2%；昨日挫3%的小米(01810)喘穩，現升0.6%，報12.58元。

吉利(00175)擬在上海科創板上市，今早高開7.6%，報12.8元，現升近4%，暫為表現最好藍籌。

醫藥股仍然跑贏大市，石藥(01093)升1.7%。

滙控(00005)跌2.4%，暫為表現較差之重磅藍籌。滙控行政總裁祈耀年上日向全球員工發內部備忘錄指，將會恢復新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後擱置的大規模裁員計劃，並將在中期內裁減約3.5萬個職位，以及凍結近所有的外部招聘。

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