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【異動股】斥11億元回購 創維大幅高開兩成一

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創維(00751)斥11億元回購股份，盤前大幅飆升，開報2.57元，大幅高開21.2%，成交金額1910萬元。

集團公布，以每股2.8元的現金要約，回購最多約3.93億股，佔該公司已發行股本約12.83%。

要約代價約11億元，將以現金支付，並將以集團的內部資源撥付。要約價較該股停牌前收市價2.12元，溢價約32.1%。

完成後，集團業務及管理將維持不變，而該公司將維持在聯交所上市。該股將於今早復牌。

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