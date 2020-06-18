港股直擊 即巿股評

市場聚焦中美高級官員在夏威夷舉行閉門會議，美股道指連升三日後回吐，納指卻保持升勢，ADR預計港股將低開過百點，值得留意是京東(09618)今日將會在本港首掛。

受美國6個州份的新冠肺炎新增確診病例創新高，加上美股已連續上升3天，市場聚焦中美高級官員在夏威夷舉行閉門會議，道指高開40點後，最多曾漲110點，之後掉頭下挫221點，最終收市跌170點或0.65%，中止三連升，標指和納指分別跌0.36%及升0.15%，收報3113點和9910點。

油股跟隨油價回軟，埃克森美孚下滑3.26%，雪佛龍都回吐2.65%，為表現最差的兩隻道指成份股。金融股都受壓，摩根大通、高盛及美國運通分別下挫2.53%、1.62%、1.57%。科技股依然強勢，亞馬遜升0.98%；Cloudflare大升一成三；金山軟件(03888)分拆的金山雲也飆升13%；京東升1.7%；對手拼多多飆6.2%。

國務卿蓬佩奧與中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，在夏威夷舉行閉門會議。外界預料，雙方將討論貿易、人權、香港問題、中國處理新型肺炎疫情的手法、中國在南海的行為，以及朝鮮問題等。會談在檀香山一個軍事基地閉門舉行，是疫情爆發後兩國高層官員首次踫面，尋求緩和兩國緊張關係。

美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)表示，局方的企業債券購買計劃，最終多數會用來吸納個別公司債券，多過買入交易所買賣基金(ETF)。

美國上周原油庫存意外微升，以及石油出口國組織月報對油市作出溫和負面評估，紐約期油周三曾經顯著下滑。紐約7月期油最低見37.52美元，跌幅為3.04%；收市跌42美仙或1.1%，每桶報37.96美元。倫敦布蘭特8月期油收市跌25美仙或0.6%，每桶報40.71美元。

美元造好，金價回落，紐約8月期金收市跌90美仙或0.05%，每盎斯報1735.60美元，逆轉前一天的升勢。7月期銀收市升12美仙或0.7%，每盎斯報17.775美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價大致下跌，騰訊(00700)ADR收報452.69，升2.09元；滙控(00005)ADR折合港元計收報37.06元，跌0.64元；阿里巴巴(09988)ADR收報217.5元，跌0.55元；網易(09999)ADR收報126.29元，跌1.8元；國壽(02628)ADR收報16.01元，微跌0.01元。

「三桶油」中海油(00883)ADR收報8.92元，跌0.07元；中石油(00857)ADR收2.78元，跌0.01元；中石化(00386)ADR收報3.44元，無升跌。

至於電訊股，中移動(00941)ADR收報53.96元，下滑0.19元；聯通(00762)ADR收報4.43元，無升跌；中電信(00728)ADR收報2.29元，微升0.01元。

ADR港股比例指數報24386，較周三恒指收市跌95點或0.39%。恒指昨日收報24481，升137點或0.56%，兩日升704點。

焦點股份

京東：今日首掛，ADR收造62.01美元，每股ADR相當於兩股港股，折合240.29港元，比香港上市價226元，高6.3%，昨天於三大暗盤市場，京東均報捷，以富途暗盤表現最好，升7.35%，收報242.6元，不計手續費，每手賬面賺約830元。

吉利(00175)：昨晚宣布擬回歸上海科創板，計劃發行不多於公司已擴大後股本15%的新股。 吉利表示，昨日收市後董事會已批准發行人民幣股份並於上海科創板上市之初步建議，惟建議仍受限於市況、股東大會通過，以及取得監管機構的批准。

創維(00751)：以每股2.8元的現金要約，回購最多約3.93億股，佔該公司已發行股本約12.83%。要約代價約11億元，將以現金支付，並將以集團的內部資源撥付。要約價較該股停牌前收市價2.12元，溢價約32.1%。完成後，集團業務及管理將維持不變，而該公司將維持在聯交所上市。該股將於今早復牌。

堡獅龍(00592)：發盈警，預期截至5月底止首11個月股東應佔虧損介乎約2.95億至3.25億元，因此前提及的不利影響，以及物業、廠房及設備及使用權資產之減值撥備。