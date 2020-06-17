今日 03:21
香港財經
港股直擊
夜市期指收報24345點，跌57點，較昨日恒指收市24481點，低水136點，成交21883張。
夜市國指期貨收報9832點，較昨日國指收市低水78點。
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滙控重啟裁員3.5萬 多炒中高層
今日信報
京東暗盤升5.7% 頭槌飛恐蝕10萬
儲局瘋狂放水 美股升勢未完
呂梓毅
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今日信報
港股玩彈床 好淡主題多
陸文
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今日信報
港澳辦：中央對特殊案件有管轄權
假如有天不用看醫生
侯鈞翔醫生｜ 信健康
Popular opposition, economics will torpedo UK immigration offer
Mark O'Neill｜ EJ Insight
資金市後看重基本因素
吳重光
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財富管理
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周星馳抵押山頂豪宅
地產新聞 ｜ 昨日 15:56
李嘉誠李澤鉅斥7638萬再增持長實
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【新股追蹤】京東暗盤早段升逾6%
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歐盟擬議新措施遏制中國
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馬丁可利籲趁低吸REITs及公用股
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港股直擊 ｜ 昨日 17:13
愉景新城商場促童裝店移除民主女神像
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