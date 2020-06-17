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今日 18:22 港股直擊 即巿股評

【北水手影】連續8日淨入 買中芯 沽小米美團

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恒指收市升137點或0.56%，報24481，連彈兩日累漲逾700點，不過今日成交金額創四周低。

北水今日淨流入增至24.21億元，連續八日呈資金淨入。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

美團(03690)今日再創新高，不過全日卻錄得3.52億元淨沽。

騰訊(00700)有1.73億元北水淨買。閱文(00772)全日錄2.48億元北水淨入；微盟(02013)淨入2850萬。

小米(01810)收挫3.1%，錄4.69億元北水淨出，為今日淨出最多個股。

中芯(00981)交投繼續暢旺，錄6.4億元淨買，為全日北水淨買最多個股。中興通訊(00763)周二急升一成半後，今日吐近3%，獲3877萬元北水淨買。

中生製藥(01177)破頂，為表現最好藍籌，有1億元北水淨入。國藥控股(01099)急升9.2%，全日錄5849萬元淨入。

中資金融股方面，建行(00939)錄2.3億元淨買；新華保險(01336)有1.65億淨入。

中國飛鶴(06186)續獲北水力吸，今日有1.95億元淨買。

山東黃金(01787)遭Barrick Gold減持，收市跌3.4%，全日卻獲1.72億元北水淨買。

今日急升一成的新東方在線(01797)，錄1223萬元淨買。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:中芯、騰訊、美團、小米、建行、飛鶴、新華保險、中生製藥、國藥及閱文。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、小米、騰訊、美團、微盟、中興、中生製藥、山東黃金、閱文及新東方在線。

 

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