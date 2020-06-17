港股直擊 即巿股評

隔晚道指再飆逾五百點，美股連升三日，加上憧憬中美關係吹暖風，港股上日急彈567點後，今日再升過百點，兩日累彈704點，不過仍受制10天(現處24540點)收市。

恒指今早高開19點，報24363，早段短暫下跌後回升過百點，但沽盤湧現，大市掉頭下跌148點，低見24195，隨後好淡拉鋸。午後中段突然發力，最多升187點，高見24532，惟未能企穩十天線，尾市升勢放緩，最終收報24481，升137點或0.56%；國指收造9909，升42點或0.4%。

大市全日成交1042.42億元，為四周以來最少。

全日大市上升比例53%，下跌比例為47%。

即月期指收市升47點或0.19%，報24402，低水79點，成交11.98萬張。

中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任楊潔篪，今日將到美國夏威夷，與美國國務卿蓬佩奧面對面會談。

藍籌股大致造好，友邦(01299)為升市火車頭，全日升1.8%，為恒指貢獻44點；騰訊(00700)升0.4%；滙控(00005)恢復裁員計劃，收市微漲0.8%；京東(09618)明日掛牌，港交所(00388)仍跌0.7%；中信股份(00267)跌2.2%，為表現最曳藍籌。

焦點板塊

醫藥股：續受追捧，中生製藥(01177)創新高，收市揚4.7%，為升幅最大藍籌；石藥(01093)升2.3%；國藥(01099)同系公司，推出新冠疫苗臨床試驗，全日勁升9.2%；康哲(00867)大升10%；啟明醫療(02500)急揚7.4%；四環(00460)飆7.2%；春立(001858)飆6.5%；華潤醫療(01515)彈升5.9%。

手機股：有報道指，華為Mate新機推遲大量生產，同時向供應商劈單兩成，手機股逆市下跌。舜宇(02382)跌0.3%；瑞聲(02018)降0.9%；通達(00698)挫4.4%；丘鈦(01478)下滑1.9%；信利(00732)跌2.6%。

物管股：表現亦偏軟，彩生活(01778)急插7.3%；永升(01995)跌0.3%；雅生活(03319)下滑1%；中海物業(02669)跌1.1%；奧園健康(03662)跌1.4%；碧桂園服務(06098)跌0.6%。

焦點股份

大家樂(00341)：食肆限聚令取消，全日飆6.7%；連帶大快活(00052)也升3%。

新東方在線(01797)：全日大升10.2%。北京市教委表示，下學期做好線上線下學習的雙重準備。

山東黃金(01787)：遭巴里克黃金公司(Barrick Gold)減持，收市跌3.4%，成交有21.5億元。

保利協鑫(03800)：折讓17%配售新股，全日急插8.6%。

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