港股直擊 即巿股評

大摩 港交所(00388)

評級：增持

目標價：325元 (較前收市價292.2元有11.2%潛在升幅)

大和發表報告，中概股來港上市增加，有望刺激港股交投大增，重申「增持」評級。

報告指出，中美關係緊張，香港為內地與全球交易的主要橋樑，估計資金會由內地經香港走出去。

大摩又指，中概股來港上市增加，有望刺激港股交投，同時帶旺上市費用及衍生工具等收入，最樂觀情況下，料2022年收入可大升1.1倍，重申「增持」評級，目標價325元。

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